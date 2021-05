Que en Tampico organizan un cierre de campaña fuerte los panistas, donde la militancia se organiza para ratificar el apoyo a la fórmula encabezada por Perro Nader, aspirante a la reelección como alcalde. Se hablan de caminatas tumultarias por elementos esencial de la zona antes de terminar con la actividad proselitista.

Que el tema de los recursos se transforma en un inconveniente para bastantes de los candidatos en Tamaulipas, en tanto que a prácticamente dos semanas de que concluya la campaña hay quienes pusieron de su bolsa para sacar los gastos de operación, mientras que preguntan a las dirigencias estatales, como el caso de Movimiento Ciudadano, dónde se encuentra el dinero ahora etiquetado por su dirigente interino Gustavo Cárdenas.

Que en el regiomonte le preguntaron a Marko Cortés si el PAN sostiene su apoyo a Cabeza de Vaca de ser aprehendido. Se limitó a contestar que no puede ser detenido puesto que todavía es gobernador, al paso que “su” Congreso no lo destituya o el Senado no desaparezca poderes. A propósito, vaya metida de pata que dio el dirigente en el vacío, tolerando una ostentosa caída en un acontecimiento.

Que de muy bajo y hasta casi invisible perfil sigue siendo la campaña política del candidato del PAN a la diputación federal por el distrito 07, Joaquín Hernández Correa, nada que ver con el activismo de su análoga Rosa González Azcárraga, quien también busca una curul en San Lázaro, pero ella sí hace proselitismo al lado de la fórmula.

Que la asesora general del PRD, Adriana Díaz, levantó la voz en Altamira para asegurar que los aspirantes del sol azteca han sufrido amenazas y les han robado propaganda y lonas. Dice que no ve en Tamaulipas las condiciones de seguridad primordiales para hacer los comicios. ¿Tanto de esta forma?

Que el aumento al precio de la tortilla, alimento básico en la mayor parte de las familias, fue un hecho que resultó opacado por ahora político que atraviesa todo el estado tras la supuesta orden de aprehensión liberada contra el gobernador. El duro golpe a la economía doméstica se consumó y no hubo representante habitual o candidato que saliera a proteger a la multitud. Luego no se quejen del bajo nivel de participación en los próximos comicios. _