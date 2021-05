Elda Leticia Gutiérrez

Tamaulipas / 25.05.2021 17:17:31

Gobernantes de casillas que participaran en las selecciones del 6 de junio meritan ser vacunados contra el covid-19, solicitó el Centro de Médicos de Tamaulipas.

Y más allá de que esta vez no están contemplados mayores de la tercera edad, hay personas de edades entre los 40, 30 y 20 años que no tienen el beneficio no de la primera dosis, toda vez que las campañas de vacunación van lentas, después de que solamente han comenzado en personas de 50 a 59 años, y en embarazadas, arrancando en Altamira el desarrollo.

Resaltó que el gobierno federal debe esforzarse, ya que hay países que están ingresando a inferiores de 12 a 15 años, y en otras ocasiones hasta de un año de edad.

El presidente del Instituto de Médicos de Tamaulipas, pidió a quienes vayan a ser parte de esta tarea, cuidarse sin bajar las medidas sanitarias.

“En este desarrollo electoral sin duda hay que remarcar todas las medidas, todavía no podemos decir que el riesgo haya pasado, al tiempo que no estemos vacunados todos, los riesgos de no poder contar la cadena de transmisión, es mucho”, ha dicho.

​

​

​ASJ