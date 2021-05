2021-05-24 15:07:15

Ciudad Victoria, Tamaulipas (23 de mayo de 2021).- Demandando el pago de adeudos, interinatos y premios de antigüedad, un grupo de más de 30 maestros que proceden de diferentes ayuntamientos del estado se manifestaron la mañana de hoy lunes en las áreas de trabajo de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

Los competidores de la manifestación, enseñantes integrantes del Movimiento Magisterial de Tamaulipas (MMT) y de la Novedosa Red Magisterial de Matamoros, llegaron a las instalaciones de la SET pidiendo que el secretario de Educación, Mario Gómez Monroy les resuelva esos adeudos cuyo monto excede los 160 millones de pesos.

“Nos encontramos dando rastreo a las situaciones que disponemos de adeudos, hay bastante pendiente del pago de interinatos, los compañeros retirados que no han podido terminar su avance por visto que no están las firmas, los compañeros de MMT ya nos encontramos agobiados, nos encontramos hartos de que nos comenten la próxima quincena sale, en dos quincenas sale y jamás sale el pago”, manifestó la vocera de la Novedosa Red Magisterial Keyla Trejo.

“Absolutamente absolutamente nadie trabaja de gratis y el profesor precisa que se les resuelva esta situación”, añadió.

Por su lado el representante del MMT, Enrique Yáñez Cisneros, especificó en entrevista que son 172 millones de pesos lo que se les adeuda desde hace unos años en diferentes rubros.

«Arriba de 25 millones se nos debe por sueldos caídos, son de diferentes temporalidades, pero contamos registro del 2019 para acá» el gerente del MMT.

Y añadió; » se tienen que 147 millones de pesos para los profesores entre becas, acompañamiento de lentes, servicios médicos».

Keyla Trejo expuso que este año no se entregaron medallas de antigüedad, ni los talones que son premio para profesores que tienen mucho más de 30 años de servicio.

«Hay instructores a los que les tienen adeudos, cubrieron interinatos y no se les pagó, hay un rezago increíble en trámites administrativos, no para firmar nos tienen la posibilidad de echar la mano».

Una comisión de los maestros se trasladó a las áreas de trabajo SNTE para tratar estos temas con el secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Rigoberto Guevara Vázquez.

Cabe apuntar que los profesores inconformes proceden de los ayuntamientos de Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Soto la Marina, Noble, Altamira, Tampico, Mante.