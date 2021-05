Se van a paro laboral al menos 200 trabajadores de la construcción por la carencia de pago de una semana laboral, así como tiempos plus, cifra que se cree excede el quinientos mil de pesos.

Alfonso González secretario general del Sindicato de Soldadores, manifestó que la empresa Pycopsa fue quien subcontrató al personal para laborar en la planta Mexichem, no obstante, en este momento no ha podido pagar.

“Son 200 los obreros que fueron contratados hace cierto tiempo por la compañía Pycopsa para laborar en Mexichem, no obstante, la compañía contratista no quiere abonar el adeudo que se tiene con los obreros, por el hecho de que aseguran que no tienen dinero, pero al trabajador no le debe faltar el pago, viven cada día”.