CIUDAD DE MXICO (apro).- A 40 aos de su aparicin, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) contina teniendo estigmas en la sociedad mexicana, seal Csar Torres Cruz, Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Gnero (CIEG), de la UNAM.

Pese a los sacrificios de los gobiernos y organismos de todo el mundo para argumentar qu es el virus, cmo prevenirlo y atenderlo, hay una dimensin ética cerca de esta infeccin de trasmisin sexual, as como cargas morales sobre la sexualidad de los pacientes, record.

Novedades Afines

El VIH se identific en 1983 en USA como un retrovirus de la familia de los lentivirus y parte del estigma social se origin ya que se present primero entre hombres que mantenan prcticas homoerticas.

Lo que vio la Medicina fue que los pacientes que presentaban los sntomas tenan algo en comn: prcticas homoerticas o que se acepten como gays, con lo que la epidemiologa sospech de una patología gay, levantando las conciencias ms conservadoras, y hubo quienes aprovecharon este suceso catastrfico que le ha costado la vida a varios humanos para afirmar que era un castigo divino, record.

Los virus de transmisin sexual son ms complicados por el hecho de que su carga habitual tiende a ser muy ética. Se cuestiona a quienes viven con el virus y se les atribuyen caractersticas que acarrean un estigma. Por servirnos de un ejemplo, personas cuyas prcticas sexuales son catalogadas por los campos conservadores como anmalas o fuera de la regla aadi.

Los registros de VIH en Mxico comenzaron en 1983, en el momento en que se detectaron 67 casos. En la dcada de los 90 se diagnosticaron tres mil 799 casos por ao, en el 2000 fueron nueve mil 719; en 2010 se identific 11 mil 340 y en 2019 se contabilizaron 17 mil 182.

En suma se han registrado 315 mil 177 casos, de los cuales, la mayora se presentaron en la Ciudad de Mxico: 44 mil 684 (semejante al 14.2% del total del pas), 31 mil 376 en el Estado de Mxico y 29 mil 874 en Veracruz. En contraste, Aguascalientes es el estado con menos casos (mil 832).

Del total, 255 mil 981 son hombres y 59 mil 196 mujeres. La incidencia por edad es mayor en el conjunto de 25 a 29 aos, en hombres (52 mil 235) y en mujeres (10 mil 262). Hasta el día de hoy se han registrado 110 mil 9 defunciones, 189 mil 5 pacientes prosiguen con vida y 16 mil 163 tienen un estatus desconocido, detall.

En la primera dcada de la pandemia se hablaba de sidosos, en masculino, pues haba mucha carga contra los varones gais, despus la raza humana se percató que era una pandemia popularizada por todo el planeta, y no siempre implicaba una orientacin sexual por el medio. Lo nico que hace falta para conseguir el VIH es que entre al torrente sanguneo, da igual tu prctica sexual, cuntas parejas poseas, ni tu orientacin. El Sida no es un padecimiento slo homosexual, aun ciertos infantes se inficionan con el virus en el momento de nacer ya que su madre es portadora del virus, record Torres Cruz.

Hoy en día, los mitos sobre agujas infectadas en cines o en el transporte pblico han desaparecido, pero an hay quienes suponen que el VIH se puede trasmitir por un beso o un abrazo.

Es un virus cargado de estigmas, y pese a los múltiples esfuerzos que han intentado revertirlos, se prosigue discriminando. Todava hay bastante gente que pierden su trabajo en el momento en que sus empleadores se enteran que son portadoras del VIH, e inclusive algunas personas terminan sus relaciones de pareja al percatarse que el otro tiene VIH, lament.

Con el paso de los aos modificaron algunas reacciones entre los conjuntos sociales. Gente muy joven no le tiene miedo al virus, o no existe este pnico ética tan fuerte como en las dcadas de 1980 y 1990, por visto que ahora, aun sin una cura, los frmacos retrovirales son una estrategia eficiente no slo para prolongar la vida de quienes viven con el virus, sino para prevenir nuevos casos de VIH.

“En el momento en que alguien muere por el coronavirus, por ejemplo, no encara ese estigma, se charla de gente buena que falleci. A lo largo de los aos ochenta quienes habitan de Vih sola pensarse, sobre todo entre los ámbitos milésimas de segundo conservadores, que se lo procuraron, que seguramente era homosexual o estaba haciendo algo malo. Esa es la diferencia. De ahí que es paradjico: persiste el estigma, hay mucha discriminacin y desinformacin a pesar de que llevamos 4 dcadas conviviendo con el virus. Pero los jvenes lo ven como algo crnico con lo que se puede vivir varios aos, tal y como si tuviesen diabetes. Estamos entre esas 2 cosas”, acot.

El virus tiene mayor prevalencia en trminos epidemiolgicos en hombres que se relacionan de forma sexual con otros hombres, pero presenta algunas peculiaridades por estratos sociales, gnero y etnia.

Las mujeres heterosexuales que viven en un supuesto ámbito de monogamia se inficionan en el instante en que su pareja no utiliza condn. El universitario explic que esto est asociado a las altas tasas de crueldad machista en el pas y quienes consiguen el VIH suelen ser mujeres pobres y violentadas.

En conjuntos indgenas la idea se regresa muy dificultosa por el hecho de que no hay polticas pblicas para estos grupos. No hay campaas precautorias o tácticas de deteccin del virus, ni tácticas para incorporar a estas personas a los servicios de salud. La medicina clásica no tiene bastantes mtodos para pelear al VIH, advirti el estudioso.

Hay que evocar que el VIH es, todava, un virus que sigue presente. Aprovechemos el mpetu del coronavirus para meditar en la carga ética que lo acompaa y rememorar que hemos convivido 40 aos con l. Cualquier persona lo puede obtener, y si bien es un virus controlable, todava es requisito bastante trabajo de conciencia popular para disminuir el estigma al padecimiento.