Ciudad de México (apro).- Los tiempos del confinamiento por la pandemia han creado en la humanidad una sensibilidad y una conciencia por salvaguardar el mundo, dejando patentizas artísticas como la rola “Pangolín”, creación del cantautor argentino Manuel Onís con la colaboración particular de la rockera y activista colombiana Andrea Echeverri, de Aterciopelados.

El músico decidió aislarse a lo largo de la cuarentena en el campo, distanciado de la porteña Buenos Aires, donde emprendió vuelo en crear y grabar lo que será su tercer álbum como solista que saldrá a fines de año.

En entrevista para Apro, Manuel Onís comentó que “Pangolín” adelanta lo que va a ser su próxima discografía, toda vez que pasó todo el 2020 cubierto de naturaleza. De tal manera, el tema rinde honor y veneración especial a los animales populares como pangolines (folidotos ​que forman un orden de mamíferos placentarios) para reflexionar sobre su resguardo y defensa, en tanto que es una suerte de mamíferos al borde de la extinción y cuyas escamas son demandadas en países asiáticos para utilizarse como antídotos del asma, reumatismo y artritis reumatoide.

“Culpan al pangolín de ser el vector que contagió el covid-19, que se produjo en el murciélago; es un virus que según las teorías viene del murciélago y contagió al pangolín, “y como en China consumen al pangolín silvestre, ciertos estiman que silvestre infectó al humano”, explicó el artista, quien sentenció:

“La responsabilidad debe ver con nosotros los humanos que estamos depredando el medioambiente de estos animales. Aguardemos esta pieza genere algún tipo de consciencia, de cambio, yo quiero creer que sí.”

A veces soy optimista “y en ocasiones no tanto”, Onís piensa que “cada vez hay el menor tiempo” para el ser humano como clase, entonces “es considerablemente más urgente tomar consciencia, esto que pasó no fue una casualidad, hay causas y efectos”. Sin embargo, apuntó que lo indispensable es “llevar a cabo consciencia en los grupos económicos, que son los que dominan y en nosotros como población”, para de esta manera “reclamar cambios”. La raza humana puede en su historia diaria ser “más consciente”, pero si no cambian los conjuntos económicos considerablemente más poderosos “es verdaderamente difícil” la supervivencia de la Madre Tierra.

En charla vía Zoom desde la ciudad más esencial argentina, el cantor consideró que a la par de los artistas y activistas, la población en general debe asumir un compromiso de protesta “pues en ocasiones aguardamos que todo suceda desde los gobiernos y los gobiernos también actúan en el momento en que la multitud los aprieta y les pide, sale a la calle y demanda”.

Para cerrar conceptualmente la canción y videoclip, decidió invitar a la líder del destacado conjunto colombiano Aterciopelados, Andrea Echeverri, quien diviértete con reconocimiento por sus compromisos sociales, políticos y feministas:

“Deseaba una voz femenina y la primero en quien pensé fue en Andrea Echeverri. Esta canción con Andrea me está abriendo también muchas opciones en América latina”.

En ambientación nocturna enalteciendo la vida silvestre, el video de arte digital y audiovisual fue dirigido por Arturo Chomyszyn, Manuel Onís, Andrea Echeverri y Juan Andrés Moreno. Combina animación y VFX con grabaciones nocturnas realizadas en Argentina y Colombia. Las animaciones fueron construídas por Chomyszyn, director de la productora Rima Studio.

Tratando hallar la salvación

Frente a la adversidad mundial por el coronavirus, Manuel Onís expresó que la vacunación es la opción alternativa.

“A propósito que existe una industria farmacéutica con varias cosas perversas, no digo que todo sea fantástico, asimismo esas personas tienen intereses económicos y asimismo les atrae que haya enfermedades crónicas por el hecho de que asiste para sus negocios.”

Sin embargo, piensa que las vacunas “sí están bien fabricadas y si proseguimos los protocolos son buenas”, además de esto que “creo las irán progresando”. Como artista contestatario, reflexivo del ambiente, el compositor nacido en Canadá en 1974 especificó que le intranquilizan inmensidad de causas.

“Estoy de acuerdo con la pelea feminista porque la entiendo como un planteamiento que solicita igualdad de oportunidades, de derechos, etcétera, como debe ser. Con cualquier movimiento que exija igualdad de derechos y oportunidades estoy de acuerdo”; pero lamentó:

“Me asemeja casi evidente quedarse con eso de que las feministas dañaron un monumento o que pintaron una pared, así no se charla del tema intensamente, es como estimar desvirtuar o sacarle validez a un ‘planteo’ por una pintada. Yo no comparto el romper (sic), pero también hay que entender que la crueldad que padecen las mujeres es de todos los días. En Argentina hay un feminicidio cada 24 horas.”

Manuel Onís concluyó diciendo que van a venir nuevos tiempos:

“Los próximos 10 años serán de bastante cambio, de cambio popular y cultural, se va a reestructurar y regresar a meditar todo, esperemos sea para bien. Me da la sensación de que hay varias cosas que se están agotando, que hay que regresar a replantearse el modelo de sociedad, el sistema económico y de de qué manera se dividen los elementos.”

En su andar musical Onís creó el grupo El Horreo por los años noventa. Hacia 2007 editó su primer disco solista “Bagunça”, escogido “Disco del mes” por el Club del Disco. En 2013 lanzó su segunda placa “Tobogán al anonimato” (producida por Ezequiel Kronenberg). A partir de octubre de 2020 empezó a modificar las canciones de lo que va a ser su tercer material a solas y que incluye precisamente “Pangolín” con la asimismo pintora colombiana Andrea Echeverri.