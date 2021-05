CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Andrea Balancee se coronó en la edición 69 de Miss Universo y se convirtió en la tercera mexicana en ganar dicho certamen.

Balancee, de 26 años, se impuso en la etapa final, la que estuvo dominada por mujeres sudamericanas, puesto que venció a Julia Gama, de Brasil; a Janick Maceta, de Perú, a Kimberly Jiménez, de República Dominicana; y a Adline Castelino, de la India.

A lo largo de la etapa final, el jurado le preguntó a Andrea Balancee qué haría para resguardar a la gente durante la pandemia de covid-19, a lo que ella respondió en inglés que “habría puesto en cuarentena a todos pues perdimos tantas vidas y no podemos perder considerablemente más por eso”.

Más tarde, en un segundo cuestionamiento, abordó el tema de los estereotipos, tema del que destacó que precisamente la misma la sociedad está mucho más avanzada “hemos avanzado también en los estereotipos”.

“Hoy en día la hermosura no sólo reside en de qué forma nos vemos, para mí la belleza radica en nuestro espíritu, alma y los valores como nos manejamos. No dejen nunca que alguien les diga que no tienen valor”, expresó.

Andrea Balancee es originaria del estado de Chihuahua, de la que también es embajadora de Turismo. Aparte de esto, es la tercera mexicana en ser nombrada Miss Cosmos, pues Ximena Navarrete y Lupita Jones recibieron ese galardón en 2010 y 1991, respectivamente.