El directivo Julián Hernández sucumbió al impacto del razonamiento de Inés Morales y Susana Quiroz, y lo peleó para filmarlo con exactamente la misma furia con la que ellas lo habían traducido de sus vidas. La historia, estrujante, la de la banda de chavas Las Castradoras de Santa Fe, coetáneas de Los Panchitos en los años noventa, está lejos de haberse superado. Ya que, a decir del director de cine, todo sigue desatendido para los jóvenes en los distritos bravos del país. La película, en cartelera.

CIUDAD DE MÉXICO (desarrollo).- En un vecindario bravo de la periferia de la Localidad de México de los años ochenta, cinco chicas enfrentan la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar y de la calle, el machismo, la marginación, las adicciones y el abuso sexual, y por todo eso su fraternidad se rompe.

Noticias Similares

Ese panorama da La diosa del asfalto (2020), el sexto largometraje de Julián Hernández –apoyado en hechos reales y en la banda femenil Las Castradoras de Santa Fe, contemporánea del grupo varonil Los Panchitos–, que se puede observar en este momento en cines.

Hernández (Localidad de México, 1972) asegura en entrevista telefónica que no cambió la situación de los distritos bravos del país:

“Todo está igual. Nada optimización. A lo largo de la historia actualizada de esta nación se ha dicho muchas veces que se va a atender a estos grupos sociales, pero de todos modos eso nunca llega a ser verdadero.”

La película de ficción, de 120 minutos, nos enseña a la joven Max, quien regresa a su vecindario transformada en cantante de un grupo de rock. Ahí la esperan recuerdos nada formidables y por los que escapó. Sus amigas, Sonia, Ramira, La Carcacha y La Guama, la consideraban su líder.

El cineasta, quien se especializó en guion y dirección en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, reúne aquí a Ximena Romo, Mebel Cadena, Alejandra Herrera, Nelly González, Samantha Orozo, Axel Arenas, Giovanna Zacarías, Pascacio López, Paulina Goto, Jimena Mancilla, Claudia Lobo, Esteban Caicedo, Raquel Robles, Juan Carlos Torres y Javier Oliván.

Los productores son Roberto Fiesco e Iliana Reyes Chávez, con la distribución de Corazón Films. Aparte de La diosa del asfalto, Hernández es el realizador de Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás terminarás de ser amor (2003), El cielo dividido (2006), Colérico sol, colérico cielo (2009), Yo soy la alegría de este planeta (2014) y Rencor tatuado (2018).

Un largo camino

De esos seis grabes, los guiones Rencor tatuado y La diosa del asfalto no son de su autoría; el primero es de Malú Huacuja y el segundo de las versistas y cineastas Inés Morales y Susana Quiroz, a quienes conoció en las primeras ediciones del Festival Mix de Variedad Sexual en Cine y Video, en los noventa:

“Ellas tenían un conjunto de videoastas. Con poco presupuesto efectuaban cortos documentales, bien interesantes, sobre temas femeninos, y me sentí muy identificado con ellas. Sus tópicos de alguna manera se conectaban bastante con lo que efectuábamos, que eran temas de diversidad sexual.”

En 2010, rememora, se reencontraron. En este momento había desarrollado Colérico sol, colérico cielo y fue invitado por el Centro Mexicano de Cinematografía (Imcine) como asesor en la Convocatoria de Acompañamiento a la Escritura de Guion, y descubrió el razonamiento de La diosa del asfalto:

“Ellas lo habían comunicado y desde que lo conocí me agradó mucho. Comenzamos a trabajar. Me esforcé para que ese emprendimiento fuera apoyado. Y de este modo fue como ellas escribieron este guion que hablaba de las experiencias vividas, especialmente de Quiroz, quien fue parte de una banda. Intentaron durante ciertos años llevar a cabo la película. Consiguieron ciertos apoyos para preparar las carpetitas y los desarrollos para instruir el emprendimiento, pero jamás lograron el acompañamiento para filmar la película, por diversas razones. Intentaron con varios realizadores, pero no les interesó”.

Hasta que en algún momento Inés Morales le expresó que iban a abandonar el emprendimiento:

“Estábamos mucho más en contacto porque les asistimos con un reportaje aquí en la productora Mil Nubes. Me comentó que estaban hartas. Que no ansiaban pasarse la vida intentando levantarlo. Lo iban a echar al cajón y adiós. Entonces yo les dije: ‘¡No!, deseo rodarlo desde hace ya tiempo, desde que lo conocí’, y empecé a trabajarlo. Tuvo un largo camino. Tardaron como siete años en filmarlo. Lo rodamos en 2018”.

Morales y Quiroz estuvieron siempre cerca de la filmación, manifiesta Hernández:

“Susana me contó todo lo que vivió en esos años, como los enfrentamientos de las bandas de chicas con los hombres. Aun eran ignoradas no solo por el entorno habitual, sino por las mismas bandas varoniles, que eran sus novios y sus hermanos. Por ejemplo, todo cuanto le pasa al personaje Ramira, quien no es admitida por su familia, asemeja que es bastante, como un melodrama americano exacerbado, pero Susana me apuntó que aun en la verdad era peor. Todo es verdaderamente muy desgarrador. Lo horrible de esta historia es que prosigue ocurriendo.”

Aneja:

“Para mí, Inés y Susana son el vivo ejemplo de lo que procuraban sus individuos. Por ejemplo, deseaban huír del rincón donde estaban, y de qué manera de alguna forma intentaban un género de solidaridad, de fraternidad entre las mujeres para poderse asegurar y salir adelante, que indudablemente es de lo que charla la película.”

Morales muestra:

“Hablar de La diosa del asfalto es hablar de mis temores, es haber escrito en la obscuridad y en el silencio de la noche dejando que los espectros del pasado me murmuraran al oído sus anécdotas. Percibir atenta por varias horas y días a Susana Quiroz comentando de sus experiencias en las bandas, ver mediante sus ojos la cara de las amigas que extraña, y recorrer juntas el vecindario donde cada una dejó huella, fueron los detonantes para que brotaran los personajes de esta historia, con la que aprendí que la lealtad se debe sentir en las supones y la amistad tiene que latir cada segundo, como el corazón, para proseguir viviendo.”

A su vez, Quiroz externa:

“El comunicar mi experiencia con Inés Morales me asistió a cicatrizar las lesiones del pasado y a rememorar a mis valedoras de coraza, morrillas de 14 y 16 años que peleamos por ser visibles y ganamos un respeto en el barrio; de esta manera fue como formamos nuestras bandas de chavas. Yo pertenecí a Las Lágrimas Rockers. Si bien caro nos costó nuestra rebeldía, ya que debimos subsistir en un mundo de violencia, burlas y humillaciones defendiendo un espacio en frente de los chavos para parar de ser las batas del papel. Pero debía ser así para levantar ámpula y soportar canela achicalando los peligros y discutiéndonos en los chances, aferrándonos a nuestra rebeldía para continuar sobreviviendo en el papel de la vida.”

Según múltiples diarios, Las Castradoras de Santa Fe afloraron a mediados de los años ochenta. Se asociaron con otras, como Las Desgarradoras, Las Viudas Negras o Las Niñas Mierdas. En esos años se denunciaron agresiones sexuales a pasajeras en los autobuses urbanos que circulaban por sus distritos. El violador se descubrió y detenido, alén de que se mentaba que su destino había sido trágico: lo lincharon. Posteriormente Las Castradoras lo castraron.

Pasiones desbordadas

Por su lado, Hernández evoca el estreno de La diosa del asfalto en la última edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2020. Ahí le cuestionaban por qué razón un hombre dirige un largometraje sobre mujeres:

“Yo intentaba argumentar en lo posible, sin meterme en demasiados problemas, y me aseveraban: ‘¿Por qué razón pusiste a unas mujeres a confrontar entre ellas?’. Y les explicaba que de este modo estaba en el guion de Inés y Susana. Además, en la verdad, como humanos, a veces hay combates entre nosotros, y pasiones desbordadas, como en la situacion de Max y Ramira. Ahí hay una profunda relación de amor que no llegó a buen fin y que crea, quizá, todo el enfrentamiento de la película. Al final, como en mis cintas precedentes, es una historia amorosa y de diversidad. Lo que me interesaba en este guion es que las pasiones están muy a flor de piel. En ese sentido es muy Ismael Rodríguez y Emilio Fernández, y eso me resultaba bien atrayente también.”

Jessy Bulbo (Ciudad de México, 1974), bajista y vocalista del grupo de rock y punk Las Ultrasónicas, compuso letras para la película. Hernández cuenta:

“Hay tres canciones que canta el personaje Max, escritas por Jessy Bulbo, y de las que solo una grabó para después de la trama, ‘2 espinas’. Es curioso porque cuando Inés y Susana intentaron rodar el extenso film en 2011, efectuaron un primer avance con Jessy Bulbo, quien interpretaba a entre las cinco personajes principales. Y en el momento en que hicimos la cinta la invitamos a efectuar las canciones, y se sintió muy atraída por la iniciativa. De momento no podía llevar a cabo a ciertos individuos, por la edad.”

El director se siente favorecido de que la película se encuentre en la cartelera cinematográfica:

“Dada la situación por la pandemia, he de confesar que pensé que se iba directo a plataforma de trabajo. Los filmes avejentan muy pronto en concepto de la fecha con que uno los registra. Por fortuna salió a las salas y ya se extendieron los horarios de las funcionalidades, lo que es conveniente todavía.”

Las protagonistas

Ximena Romo (Ciudad de México, 1990) es Max en La diosa del asfalto. Y por teléfono charla:

“Estoy muy orgullosa de haber participado en esta historia por visto que sus creadoras llevaban mucho tiempo intentando encontrar que fuera contada en la pantalla grande, y aunque se ubica en los años ochenta, sigue pasando día a día. Aparte de esto debemos empezar a tomar cartas en el tema a fin de que la situación de los distritos cambie, optimize. La película no desea ser complaciente, al contrario, quiere decir poderosamente cuál es la situación que viven las mujeres.”

Egresada de la CasAzul Artes Escénicas Argos, refiere sobre su papel:

“Era bastante singular que me hubiesen llamado a mí para ese personaje. Entonces sabía que debía llevar a cabo un trabajo fuerte de caracterización, físico y mental. Primero Mabel Cadena, quien hace a Ramira, y yo, empezamos a caminar por las calles del centro de la Localidad de México. Tenía que ver con ver dónde podríamos ver a estas mujeres, quiénes podrían ser, y desde eso meditar de qué manera se mueven en ese mundo, meditar exactamente en qué tanto comen, qué tanto no comen, qué tanto tienen la posibilidad de reposar. Además hemos visto películas, como Sábado de mierda (1988), de Gregorio Rocha, para ver los gestos de las chicas y de qué forma se movían. Son personas que no poseen un futuro comprado y eso cambia completamente la visión de la vida: Comprender que mañana puedes o no estar vivo”.

Define a Max:

“Es una mujer que se resiste a ser la víctima de su ambiente violento y machista, convirtiéndose en una líder que protege a todas sus amigas. Meterme en el tema de la violencia intrafamiliar que ella sufre fue comprender qué significan esas condiciones de vida. Qué es lo que significa precisamente tener una familia de la que tienes que escapar, qué es tener lazos familiares conflictivos. ¿De qué forma te perjudica eso? Como actriz me dio una sensación de responsabilidad de darle voz a aquellas personas, ofrecerle voz a esos combates”.

Para ella, Max le dio un giro a su crónica:

“Me sacudió el personaje e igual la filmación. Fue bastante dura y al tiempo una experiencia mágica por el hecho de que me conectó con un grupo de actrices fenomenales. Se creó un vínculo muy particular y a la fecha les agradezco bastante su generosidad. La magia que se creó fue esencial.”

Ximena Romo trabajó en los largos Esto no es Berlín, de Hari Sama, y Tal y como si fuera la primera oportunidad, de Mauricio T. Valle, y además en televisión.

Del mismo modo graduada de la CasAzul Artes Escénicas Argos, Mabel Cadena (Ciudad de México, 1994) plática por teléfono:

“Me encantó que existiesen muchos individuos femeninos en una película mexicana y que se tratara sobre ellas. Que se representara a un grupo de mujeres bastante atacables de un barrio marginado.”

Piensa:

“Creo que es un momento de revolución en el que debemos alzar la voz, hombres y mujeres, para producir un cambio desde un lugar mucho más amoroso. Estas mujeres no tuvieron las opciones de ser escuchadas ni de tener voz, y lo único que lograron realizar fue salir a defenderse y editar en metal los puños para pelear por sus vidas. Lo mucho más triste es que exactamente hoy día muchas de las pertenecientes de esa banda no están entre nosotros como producto de esa crueldad que vivieron.”

Cadena, a quien se le vio recientemente en El baile de los 41, de Pablo Cruz, y ha laborado en teatro y televisión, específica sobre Ramira:

“Es una mujer que se encaró a adversidades muy dañinos, con un corazón y una puerta de inseguridad muy grande, pero es una mujer tan frágil que debió estudiar a ser dura para no romperse. Ramira siente demasiado la vida. Estaba enamorada de una mujer y no ha podido decirlo. Es aferrada y muy leal a su barrio y equipo, pese a los fallos que ha podido cometer.”

Por ello su intervención en La diosa del asfalto la impulsó a decir “basta”:

“Me indujo a dejar de ocultar el temor y el temor al qué afirmarán.”

La Cineteca Nacional da una Retrospectiva de Juliàn Hernández a partir del 13 del mes vigente.