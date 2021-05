CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La demanda interpuesta por la Secretaría de Cultura y el Centro Nacional de Antropología e Historia (INAH) frente a la Fiscalía General de la República (FGR) no logró frenar la subasta de parte del acervo reportaje de México en Novedosa York.

La casa de subastas Sotheby’s logró hallar 657 mil dólares estadounidenses, poco más de 13 millones de pesos, con la venta de un cachito del patrimonio mexicano.

Novedades Similares

De 25 lotes se vendieron 19, siendo un “hacha maya” la una parte de mayor valor, ya que se vendió por 352 mil 800 dólares americanos estadounidenses, superando todas las esperanzas de la subastadora, puesto que su precio de salida fue de 38 mil dólares americanos estadounidenses.

La parte que provenía de la galería Albright-Knox se situó en el “Lote 97” y se describió como un “hacha maya del Tradicional Tardío, circa 550-950 d.C., con la manera del rostro de un sujeto que fue elaborada en piedra”, y con medidas de 28.6 centímetros de prominente.

Otras de las figuras fueron el “lote 99” pertinente a una vasija maya de unos 26 centímetros con forma de ave que alcanzó los 30 mil dólares estadounidenses y que Sotheby’s consideró entre las “más distinguidos y mejor concebidas de un animal en su accionar natural”, agregando que habría sido creada a lo largo del Clásico temprano (250-450 d.C), y procedente de una compilación privada.

También se vendió una figura olmeca con una “máscara sobrehumano” ubicada en el “Lote 107”, una figura femenina que habría sido creada en Nayarit (100 ac y 250 dc) con altura de 26 centímetros.

“Art of Africa, Ocenania and the Americas” fue el título del acto que se efectuó durante tres días (121 lotes en grupo), correspondiendo este martes 17 a las piezas antes citadas que el INAH consideró como “monumento arqueológico” nacional, mediante un comunicado emitido el pasado 13 de mayo.

Poco valió que la SC diera cuenta a la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Temas Policiales De todo el mundo y asimismo Interpol de la Policía Federal Del ministerio, para asistencia diplomática y legal, respectivamente.

En el primer mes del año del año vigente el INAH también dio a entender la subasta de 33 piezas prehispánicas en la vivienda Christie’s de Francia bajo el título de “Quetzalcoatl: serpent à plumes”, de las cuales denunció que tres de ellas serían falsas; y a pesar de que asimismo interpuso una denuncia frente a la Fiscalía General de la República el acto se efectuó alcanzando un total de 2 millones 539 mil 125 euros.