CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una ceremonia virtual, la Facultad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregará este lunes la Medalla al Mérito Universitario al crítico y instructor de cine Jorge Ayala Blanco.

Ganador de otros reconocimientos como la Medalla Salvador Toscano al Mérito Universitario 2011 y el Premio Facultad Nacional 2006, Ayala Blanco nació en la Ciudad de México en 1942. Estudió la carrera de Ingeniería Química Industrial en el Centro Politécnico Nacional, pero desde 1964 es instructor del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM y tiene una trayectoria de más de medio siglo como crítico.

Ayala fue becario del Centro Mexicano de Escritores (CME) entre 1965 y 1966, asimismo fué instructor en instituciones como el Centro Cultural Casa Lamm. Y en 1963 empezó su mucho mayor y detallado estudio de la cinematografía nacional por medio de la serie bibliográfica “El Abecedario del cine mexicano”.

El 28 de agosto de 2018, con motivo de la aparición del tomo “n”, La novedad del cine mexicano, relató en entrevista con el semanario Proceso, que como becario del CME escribió La aventura del cine mexicano, cuyos ejemplares le entregaron justo el 2 de octubre de 1968, lo cual le salvó la vida en tanto que por el momento no ha podido proceder a la manifestación académico en Tlatelolco, por ir a recogerlos a Iztapalapa.

Más tarde le pidieron actualizarlo, pero como era bastante material pensó en otro libro e hizo La búsqueda del cine mexicano. Y entre mofas le preguntaban cuándo escribiría la “c”, para llevar a cabo el Antes de Cristodel cine mexicano. No le pareció mala iniciativa y publicó después La condición del cine mexicano. Y siguieron La disolvencia, La efectividad, La fugacidad, La grandeza, La herética, La ilusión, La justeza, La khátarsis, La lucidez, La madurez, La noticia, La ñerez y La orgánica. Múltiples de ellos ahora disponibles en versión digital.

En aquella ocasión presentó además su libro El cine de hoy, delirios narrativos, en el que hace un recuento de 300 películas de todo el mundo. Dijo entonces en relación al título, que lo decidió después de ver que las producciones cinematográficas recientes por el momento no narran de manera tradicional:

“Me percaté de que el cine de momento no relata: delira relatos. Alguien me afirmaba ‘sangra cuentos’. Entonces me dije: ‘bueno, vamos a ver esos desvaríos’. Claro siempre hay un concepto que encontré precisamente en Crítica y clínica de Gilles Deleuze. Es muy aguda porque afirma que hay dos formas de desvariar: una donde el artista, escritor, en fin, desvaría a través del lenguaje. El resultado es como es natural un arte insano, ¡enfermo, vamos!, los loquitos que hacen garabatos sería un género de desvarío. Pero existe asimismo un desvarío del artista, del constructor, del escritor o del director, que hacen desvariar al lenguaje, y entonces esto sí comunica pues de todos modos ellos no están delirando, hacen desvariar a su instrumento”.