CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mañana de el día de hoy falleció en esta capital el trovador alvaradeño Roberto González, pilar de la canción mexicana del cambio de siglo, miembro del movimiento de rock prehistórico y autor de piezas simbólicas como “El Huerto”, “Mi libertad”, “Deseo estar contigo” o “Satisfaga tus deseos”.



Para animarlo en su lucha contra el cáncer, el pasado 7 de mayo le rindieron un homenaje musical, vía Fb, la asimismo cantautora Julia González Larson; su hija, Raquel Larson, compañera de Roberto González; la artista Nina Galindo, acompañada de Jorge García Montemayor; el veracruzano Rafael Catana; el poblano Carlos Arellano, y el músico Eblén Macari.

“Voy bien –dijo por teléfono a este notero el pasado 6 de abril Roberto González–: me siento bien en términos generalmente, pero he estado malito, ya traigo una enfermedad desde hace años que se volvió recurrente y debo atenderme. El tratamiento es costoso, si bien hay posibilidades de realizarlo en instituciones del ámbito salud, yo me he estado atendiendo en el INCan (Centro Nacional de Cancerología), en Tlalpan, desde hace ocho años, y en este momento está otra vez allí el espectro. No es segura la sanación, pero es tratable y con eso basta”.



Julia González Larson manifestó que su papá va a ser despedido físicamente en la capilla uno de los velatorios del ISSSTE en San Fernando, Tlalpan, este jueves hasta las 11 de la noche, y mañana viernes a partir de las 10 de la mañana.

Última entrevista

Manuel Roberto González García nació el 24 de septiembre de 1952, en la calle Sotero Ojeda número 18, vecindario de El Tigrillo, en el poblado veracruzano de Alvarado. Sus progenitores fueron Manuel González Colina y Regla Elvit García Uzcanga.



–¿Lo trovadoresco le viene de Alvarado o de sus progenitores?



–Algo de Alvarado y algo de mi familia, pero asimismo mucho de la Localidad de México. Afirmemos que mamé la tradición de la civilización jarocha y los tríos de son veracruzano, bandas salseras, música afroantillana; comí pescado y mariscos, aprendí a charlar allí.



Admite que lo trajeron al D.F. a los diez años de edad para cursar el quinto de primaria, dejándose atrapar por el rock y el blues urbanos.



–¿Qué deseaba estudiar?



–Nada, mi papá me lo repetía, que estudiara, y yo le afirmaba: “pero si yo quiero cantar”, y él me respondía “en tanto que estudia música”.



“Pero mi vida fuí duro de entendederas, me ha costado trabajo comprender la realidad. Vivía en la Country Club por Churubusco y en las tardecitas-nochecitas, en entre las esquinas del Parque de la Pagoda [Masayoshi Ohira] se juntaba una bandita de gente aproximadamente de mi edad, un poquito mayores, y 2 o tres llevaban su lira, tocaban canciones. Coincidió que mi padre me obsequió una guitarra y me apersoné ahí con mi guitarrita, ¿no? Comencé a imitar de qué forma tocaban, como changuito, ya conoces



“Yo era demasiado retraído, hablar y hablar con ellos no se me daba; pero sí trataba de realizar lo que hacían en el momento en que tocaban, de qué forma ponían la mano Eso fue esencial para mí. Aleccionador. Y, básicamente, en la calle empecé a oír blusecitos en directo, con la chela. Fue fantástico.”



–¿Le siguen pidiendo piezas del disco que logró en 1980 ‘Sesiones con Emilia’ como “Satisfaga sus deseos”, “El palacio de los espéculos” o “El huerto”? (esta empieza con las sonadas cuestiones: “¿Y con qué fin toda esta dialéctica en la historia, para qué ir al Paraíso estando muerto, para que lograr la gloria estando vivo?”)?



–Sí, de alguna forma en esas canciones viejas existen algunas pinceladas que retratan no la verdad, sino la temporada. El instante. Hay como pequeñas postales. No sé de qué forma decirlo metáforas, frases en ocasiones afortunadas, extrañas. De vez en cuando incomprensibles.



Y cuenta que una vez alguno lo cuestionó: “¿Por qué afirmas allí eso de ‘se goza aguadoso un pez’?”.



Tras discutir un rato, Roberto González se percató de que “ese verso cacofónico, incomprensible, había sido malinterpretado por quien lo escuchó”, puesto que la lírica pertenecía a “El palacio de los espéculos”, refiriéndose a la línea original: “egos aguados son pez”. (https://youtu.be/mPMsaZKGq00)



–No obstante, su pieza “Violación” del álbum ‘Flor de poder’ (Pentagrama, 1991) es de hoy. Fue entre las primeras rolas en denunciar un ataque sexual de agentes judiciales a una menor en Iztapalapa, un caso real.



–En una estación de radio me pidieron que no la cantara. A’i sí debí dejar de cantar lo contraindicado Esto es, ¡no en todos los casos he cantado lo contraindicado!



Roberto ríe, en tanto que precisamente “El huerto” concluye con la oración:

Proseguiré siempre y en todo momento y en todo momento cantando lo contraindicado

y disfrutando de los frutos de este huerto.

Sobre “El huerto”, apunta sin ralentizar su humor:

“Es una canción que la he visto de muy diferentes formas por medio de distintas épocas, es ligado del berrinche que me aquejaba. Me agrada que a muchas personas le complazca y que se hayan hecho varias ediciones atrayentes, solidarias, aclaradoras. Yo oigo alguna versión de ‘El huerto’ y comprendo cosas, por dado que cada cual interpreta de forma diferente o concreta las canciones. En el instante en que oyes a alguien cantarla te das cuenta exactamente en qué hace hincapié, qué destaca, qué afirma con una sonrisa o con un gesto. Te va enseñando y eso me gusta La canción por el momento no es mía. He llegado de pronto a sitios donde la oigo, la cantan y ni saben de quién es Algunas veces le llegaron a adjudicar otros autores. Es una canción que me sobrepasó”.





Roberto González agradeció entonces a su mujer Raquel Larson y a su hija artista Julia González (con su compañero Mauricio Fragoso), haberlo acompañado al pie del cañón en sus muestras, antes de la pandemia y en estos días de confinamiento.



También, al Foro de discusión de discusión Alicia de Ignacio Nacho Pineda, donde el año pasado el asimismo poeta infrarrealista Catana convocó a una tocada para contemplar sus gastos médicos.



Además de esto, a las colegas Tere Estrada y Lety Servín por pedir fondos para “la coperacha” que asistió a solucionar parte de los altos gastos de su régimen. A su doctor Jorge Anselmo Vázquez Angosto y Jaime Rivero (“a quien conozco desde antes de constituir Un viejo amor”), y sus compañeros de estirpe prehistórico:



Joan Sybila, Rafael Mendoza, Armando Chacha, Darío Parga, Kristos Lezama, Paco Distritos, Gerardo Enciso, Enrique Quezadas, Arturo Muñoz Carcará, Iván García, Eduardo Barajas, Iris Bringas y Jehová Villa.



(La cuenta 1024822713 prosigue abierta para todos los que gusten asistir con depósitos, a nombre de Julia González Larson, en Banorte clabe 072180010248227130.)