CIUDAD DE MXICO (desarrollo.com.mx). Previo al ms reciente espectculo de La Cuca como una parte de la temporada de autoconciertos Conecta, el baterista de la agrupacin Nacho el Insuperable Gonzlez, reconoci en entrevista para proceso.com.mx que, a todos nos cay pesado la patología mortal y mundial (del covid-19), con cambios fuertsimos, pero siempre y en todo momento con el nimo y el pensamiento de salir adelante.

Y detall: El 2020 fue un ao de juicio, fue un ao de bastante luto, de indecisión, de ver uno hacia adentro, de cmo tus amigos se estn muriendo, de meditar en qu he hecho mi vida? Nos hicimos milésimas de segundo siendo conscientes de nuestra existencia y tambin para tirarle milésimas de segundo ganas.

Novedades Similares

Por otro lado, frente ms de 30 aos de trayectoria de Cuca, El Implacable coment que la agrupacin sigue vigente por el hecho de que somos una banda callejera, nuestra msica y grabaciones, en un inicio se pasaban milésimas de segundo de boca en boca, no tenamos la promocin en radio o televisoras, por eso Cuca siempre y en todo momento fue de la multitud.

Un ingrediente agregada a la par del rock, es que sus letras cidas y directas fueron aceptadas por el hecho de que culturalmente para la Cuca ellos son reflejo del rico lenguaje de nuestro pas, tenemos la posibilidad de ser impúdicos, contestatarios, tirar carrilla, por visto que nuestro idioma real es la mala palabra, somos altisonantes, amoldamos con albures y de una palabra sacamos 10.

En consecuencia, el baterista sentenci jamás nos vamos a censurar, ya que la multitud tiene la capacitad de ir o no proceder a un concierto, de romper el CD o amarnos, es ya cuestin de cultura de qu ests intentando conseguir con la msica, no todo suena bonito con mariposas, nosotros te vamos a echar carrilla.

Según el msico siempre y en todo momento han buscado llevar un mensaje positivo a travs del rock, como es la utilización del condn en La pucha asesina. De la misma forma, jamás han pretendido ofender al campo femenino, del cual, disfrutan de una gran aprobacin por milésimas de segundo guarras que sean las canciones, traen el nimo del amor, de que la personas tengan una aceptable relacin, muchas chavas comprenden ese sentimiento de que estn en nuestro corazn.

Nacho concluy que desde esa visión la irreverencia de sus rolas se sublima en el rock hasta lograr la sensibilidad cariñosa, como puede ser a travs de El son del mal y La balada.

El autoconcierto

Dispuestos a pasar una pachanga inolvidable con todas las cuestiones de inseguridad sanitaria, el autoconcierto de La Cuca se efectu este jueves 20 en la Curva 4 del Autdromo Hermanos Rodrguez.

La bienvenida que incluy los protocolos sanitarios para los fanaticos en turismo, eran guiados de acuerdo llegaban, y solo tuvieron permitido abandonar los turismos cuando llegaban a su espacio.

La agrupacin tapata liderada por Jos Fors (voces), y también dentro tambin por Carlos Avilez en el bajo, Nacho El Insuperable Gonzlez en la batera y Alejandro Otaola en la guitarra, arribaron al ámbito a las 19:15 horas.

Los primeros acordes de apertura fueron con Rock y slo rock, tema que avizor lo que sera una intensa y aguerrida presentacin cargada de buena vibra rockera de principio a fin.

Pornoblattea y Qu chingaos, aceleraron el espectáculo inmerso en una interesante produccin, con un display monumental como teln de fondo en donde se observaban las alucinantes ilustraciones que les caracterizan: cucarachas de variadas formas, desde las regordetas y gigantescas, as como las rodas hasta los huesos.

Qu bueno observarlos rocanroleando y sanos!, milésimas de segundo de un ao sin tener este contacto carajo!, expres el irreverente cantante de La Cuca, quien lament que el coronavirus los pas a joder para las celebraciones de los 30 aos de la agrupacin, as como la promocin de su nueva placa discogrfica nombrada como Pornoblattea.

De cualquier modo, destac que la tocada en vehculos permitira la posibilidad indicada para festejar, con lo que tocaron a deleite de los reunidos su reciente No me digas que no.

Prosiguieron con Mi Cabeza y Mtame antes, en una incesante catarsis extendida que saborearon al igual seguidores de antao, novedosas generaciones de cucarachos y familias con sus pequeos hijos.

Retumbaron de su repertorio Caperucita Roja, Hijo del lechero y Todo con Exceso, sin faltar El mamn de la pistola.

Vamos a transportarnos a otro nivel, dijo Fors al entonar Lo fallecido, una de sus producciones de reciente manufactura en estilo acstico, este ao cumplo 63 aos, la banda cumple 31, pero seguimos jodiendo y rocanroleando merced a ustedes, a toda la buena vibra.

Al festn estruendoso cargado de picantes y alegres letras explcitas, se sum Hombre de la marcha (tus piernas), Don Goyo y Gordibuenas, al paso que Jos se renda frente su gente:

Gracias por haber venido a este evento tan surrealista, diferente, finalmente creo nos fuimos a acordar de esto, del da que fuimos al autocinema a saber a la Cuca en directo Prosigan cuidndose en este momento vamos saliendo de esta mierda, los queremos un chingo.

Rpidamente rasgaron Alcohol y rocanrol, atisbando el ocaso del jolgorio al ritmo de La pucha asesina y la clsica romntica del rock nacional El son del dolor.

T sabes que yo me muero por ti mi vida,

yo me muero por ti, mi amor

Que necesito respiracin de boca a boca

pues en tu boca naci mi mal

Cara de pizza enfil el inexorable finiquito que se concret con Tu flor y la siempre y en todo momento ovacionada La balada, en el mximo del frenes y xtasis de su fanaticada que insaciables clamaron con gritos cubiertos en cubrebocas pues prosiguieran con milésimas de segundo. Después de poco ms de hora y media de rocanrol, Jos Fors, Carlos Avilez, Nacho El Insuperable y Alex Otaola, unidos agradecan en reverencia por el cario correspondido y el xito del autoconcierto que concluyo próximas las 21 horas.