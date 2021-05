CIUDAD DE MÉXICO (desarrollo).- El ensayo periodístico de Jessica Bruder, Tierra Nómada: sobreviviendo en América en el siglo XXI, averigua en el modo perfecto de vida que han adoptado las víctimas colaterales del colapso financiero del 2008; hombres y mujeres de la llamada tercera edad, que viven en sus cámpines o camionetas y viajan a lo largo del territorio estadounidense en pos de trabajo temporal, los llamados vandwellers.

Después de ver El jinete (The Rider), la magnífica y mal distribuida cinta de Chloé Zhao, Fraces McDormant y Peter Spears comprendieron que esta realizadora china-de america tenía el intelecto y la compasión que se requiere para orquestar las voces y la fuerza de vida que Bruder capta en su estudio. Zhao conoce a fondo la civilización estadunidense, y su origen chino le entrega una visión diferente, bifurcación que le ha valido la censura de China.

Novedades Similares

Con Nomadland (USA, 2020), Chloé Zhao convierte el libro en una ficción centrada en un personaje primordial, Fern (Frances McDormant), una mujer de sesenta y muchos años, recién viuda, que vive y viaja en su camioneta (Van) como genuina nómada, al ritmo del tiempo y de las estaciones; la polifonía del ensayo original, presencia y cuentos de personas de 60 años desde este momento que adoptaron este modo de subsistencia, se tiene dentro con los encuentros constantes de otros individuos que cuentan sus historias, pocos actores expertos pues la mayoría se interpretan a sí mismos.

Fern se afirma sin casa, no indigente –como aclara cuando unos amigos le ofrecen salvarla y llevarla a vivir con ellos–, ella escoge valerse por sí sola y ser libre; más allá de la desilusión del sueño americano, la precariedad económica, la vastedad y la melancolía del paisaje, para Fern, junto con esos que abrazaron esta cultura nómada, lo fundamental es el nuevo sentido de vida que consiguieron localizar en el instante en que ahora todo estaba perdido, sin familia, dejados por las instituciones. Pero no hay ubicación para el drama; en el instante en que Fern elige no adoptar a ese perro que le ofrecen como compañía, queda claro que no tiene que ver con un drama con Meryl Streep.

Algunos espectadores aguardan una declaración mucho más abierta contra la política económica de america, un crítico se protesta por la falta de claridad sobre las causas y el fondo del alma de Fern, tal y como si el trabajo actoral de McDormand no hiciera visible la desazón interna que contrasta con el entusiasmo escencial para gozar la vastedad del horizonte y el acercamiento con la raza humana de esos marginales que han desarrollado una exclusiva cultura. El planeta que conocía Fern se desbarató, su esposo murió de cáncer, la ciudad de trabajadores donde vivía desapareció en el momento en que la enorme factoría cerró, Zhao sabe de pueblos enteros en China eliminados del mapa en el instante en que el gobierno escoge realizar una presa.

Seguidora de Terrence Malick y de Wong Kar-wai, Zhao es una poeta del cine, el Oscar a la mejor dirección no fue de gratis; no hay inquietudes que los académicos notaron que el genio que sostiene esta sinfonía triste de voces e imágenes consiste en haber hecho de los individuos leitmotivs que se insinúan, van y vienen, se completan, o se diluyen.