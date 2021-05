CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Briseida Acosta, la taekwondista que representará a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la categoría de más de 67 kilogramos, solicitó apoyo a las autoridades deportivas mexicanas para que su entrenador Juan Moreno sea quien esté en el banquillo ayudándola en su propósito de obtener una medalla.

Esta mañana, en charla de prensa, la deportista sinaloense reconoció que no sabe cuál es el trámite administrativo que debe seguirse para que eso ocurra, de ahí que solicitó al Comité Olímpico Mexicano (COM), a la Federación Mexicana de Taekwondo (FMT) y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que lleven a cabo las gestiones a fin de que Moreno lleve a cabo el viaje con ella.

“Confío y creo en el acompañamiento que me logren a fin de que mi entrenador Juan Moreno logre estar en la silla. Se vio en la evaluación la buena dupla que hacemos. Deseamos buscar un podio olímpico y que me desenvuelva bien las riñas. He estado con Juan unos cuantos veces en la silla, la primera ante Bianca Walkden (en el Mundial 2019 donde ganó bronce) y esta vez con María (Espinoza, en el selectivo nacional que se hizo el sábado 15 de mayo) y el desempeño fue realmente bueno”, ha dicho Acosta.

Lo anterior obedece a que otro mexicano asistirá a Tokyo: Carlos Sansores (mucho más de 80 kilogramos) quien adiestra con el coreano Young Sun Bang. No obstante, el entrenador nacional de taekwondo es Alfonso Victoria. El COM dijo que hay escasas acreditaciones y que sólo va a poder viajar un entrenador por deporte.

Para conseguir la plaza olímpica y después ponerle su nombre, Briseida Acosta debió vencer en un par de oportunidades a la multimedallista olímpica y mundial María Espinoza.

Por esta razón, ya hace un par de años dejó la concentración de la selección mexicana y se mudó a Miami donde adiestra con Moreno en la escuela Peak Performance.

A lo largo de todo ese tiempo, Acosta ha comprado su estancia en Miami, el salario de su entrenador y de todos los pertenecientes de su equipo multidisciplinario.

“He podido financiar (los costes) con mis becas de Conade y de mi estado y con patrocinadores. Sí sería un acompañamiento grande que esos costos me ayudaran a solventarlos. La paga a mi entrenador y a mi equipo multidisciplinario que lo tienen dentro Marlen Ramírez (preparadora física), mi nutriólogo y sicólogo; sería esencial que me logren respaldar con eso. Tenemos un par de meses para obtener todos y cada uno de los recursos precisos”, añadió la deportista.

Briseida Acosta, de 27 años, anunció que su preparación rumbo a la justa olímpica va a consistir en darle continuidad al trabajo que vino realizando ya hace dos años con los cambios que corresponden para confrontar a oponentes más altas que ella (mide 1.70 metros) y diseñar las tácticas que le dejen conseguir la medalla olímpica.

“Ahora vemos las gráficas, a quien vamos a tener ahí; entendemos que tras la segunda riña ya es un volado quién llegará. La estrategia cambia, son contricantes considerablemente más altas, son rápidas, pero ya estuvimos planificando mi dieta, la preparación física y sicológica. Aprovecharé mis características que son la fuerza y agilidad. Es lo hemos hablado Juan y yo. Estuvimos examinando varios vídeos. Estoy centrada en seguir mi preparación a fin de que el resultado se dé. Yo sueño con que el himno del país se escuche en Tokyo y pienso que es viable”, concluyó Acosta.