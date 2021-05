CIUDAD DE MÉXICO (avance.com.mx).– En una encuesta efectuada por infratest Dimap, el 61% de los aficionados alemanes está en pues de boicotear la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en protesta por las condiciones laborales y los derechos humanos, mientras que el 33% está en contra.

Pese a que la Selección de Alemania ahora está eliminada de la rivalidad, el 65% de los alemanes está en oposición a que los futbolistas no participen, el 26% está a favor y el 9% está indeciso o no dio su opinión, según una encuesta difundida en la Radiodifusora del Oeste Alemán.

“WWDR Westdeurscher Rundfunk: La encuesta de hoy exhibe: Colosal mayoría de la población alemana en pos del boicot de la Copa del Mundo 2022 en Qatar”, escribió la radiodifusora en sus comunidades.

La Federación Alemana de Futbol (DFB en alemán) no respondió a las cuestiones sobre los resultados de la encuesta, pero el 20 de noviembre de 2019, el presidente de la DFB, Fritz Keller, anunció que probablemente no asistan ya que el equipo no jugaría en países donde no se aseguren los derechos de las mujeres, a quienes no se les deja contribuir a acontecimientos públicos, como un partido de futbol.

El 21 de noviembre de 2018, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino anunció que la Copa Mundial 2022 en Qatar se efectuará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Las manifestaciones futboleras

En semanas precedentes, se han registrado manifestaciones pues los contratos laborales ofrecidos por Qatar no cumplen con los requisitos legales sobre salario mínimo, horarios y derecho a cambiar de empleo.

The Guardian notificó que, de 2 millones de trabajadores migrantes, al menos 6 mil 500 habían muerto desde el instante en que le fue brindada la sede del mundial a Qatar, en 2010 y 37 en la construcción del estadio de la Copa del Mundo.

La mayor parte procedían de India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, que revelaron 5 mil 927 muertes de trabajadores de 2010 a 2020. La embajada de Pakistán en Qatar denunció 824 muertes, pero la cifra podría ser mucho más alta por el hecho de que también se reportaron trabajadores de Filipinas o Kenia.

Las causas son distintas, según el rotativo: caídas desde una enorme altura, asfixia por ahorcamiento, insuficiencia cardiaca, fallo respiratorio y otras indeterminadas.

“Lamentamos profundamente estas desgracias, investigaremos cada hecho para confirmarnos de que se aprenden las lesiones. Siempre y en todo momento y en todo momento hemos mantenido la transparencia sobre este tema”, notificó el Comité Organizador del Mundial de Qatar.

En los 10 años de preparativos para el Mundial, Qatar ha construido 7 nuevos estadios de futbol, aeropuertos, carreteras, líneas de transporte público, hoteles y una única localidad.

Noruega, Alemania, Holanda, Dinamarca y Bélgica han protestado portando camisetas en pos de la seguridad de los migrantes trabajadores en los estadios de futbol y en pues de los derechos humanos en ese país asiático.

El 19 de mayo, Run Repeat encuestó a 4 mil 201 personas en todo el mundo, incluyendo a mil 15 estadunidenses y el 59.01% considera que la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos (USMNT) debería boicotear el Mundial, mientras, el 60.59% piensa que debería efectuarse en otro país gracias a las condiciones de los derechos humanos de los trabajadores migrantes, las mujeres y la red social LGTBIQ+.

Sobre el tema de los derechos humanos, Amnistía En el mundo entero desea que la FIFA “realice considerablemente mucho más “para resguardar a los trabajadores, publicó Reuters Latam, el 22 de marzo pasado.