CIUDAD DE MEXICO (apro).- La selección de México jugará frente su similar de Nigeria el próximo 3 de julio en el Coliseum de Los Ángeles, California, como una parte de la gira 2021 por USA, anunció hoy la Federación Mexicana de Futbol.

México y Nigeria volverán a enfrentarse tras siete años, desde el amistoso que disputaron en Atlanta en 2014, que terminó con empate a cero tantos.

En conjunto, el equipo tricolor ha sostenido cinco juegos contra el representativo africano, con un registro de un triunfo y 4 empates.

Se charla del cuarto juego programado por la Federación Mexicana de Futbol en la agenda del MexTour2021, que contempla los próximos compromisos: el 29 de mayo contenderá con Islandia, el 12 de junio a Honduras y el 30 de junio a Panamá.

Antes, encarará a Costa Rica en la Final Four de la Nations League, el próximo 3 de junio.

Martino informa ediciones

El seleccionador de México, Gerardo “Tata” Martino, repitió que en el verano la prioridad en las convocatorias la tiene el entrenador de la selección preolímpica, Jaime Lozano. Por lo previo, el argentino adelantó cambios en la lista de 31 players llamados para la Copa Oro 2021.

“La lista va a sufrir ediciones: hay 10 jugadores que están conmigo y asimismo van a ir a los Juegos Olímpicos”, adelantó Martino en charla de prensa.

Además de esto, gracias a las bajas en su lista original de convocados, Gerardo Martino dejó abierta la oportunidad de un llamado a Javier “Chicharito” Hernández, quien volvió a significarse como goleador, en este momento en su segunda etapa con LA Galaxy, de la MLS.

“Javier (Hernández) no está en esta lista ya que optamos por otros centros delanteros, pero esto no significa que en otro momento no logre ser convocado”, ha dicho el entrenador argentino.