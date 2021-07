CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gimnasta estadounidense Simone Biles agradeció el cariño recibido desde que anunció su retiro de la final por equipos del All Around en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“El torrente de amor y de apoyo que he recibido me ha hecho darme cuenta de que soy más que mis resultados y mi gimnasia, lo que nunca creí antes de verdad”, publicó la gimnasta estadunidense en sus redes sociales.

Esta es la primera publicación de Simone Biles, la reina de la gimnasia desde 2013, tras haber admitido que tiene problemas de salud mental.

La publicación de la multimedallista mundial y olímpica se viralizó y recibió nuevas muestras de apoyo, sobre todo de personas que padecen las mismas dificultades.

Después de haber competido en el salto de caballo del All Around por equipos, Biles decidió no seguir participando e hizo un llamado a proteger el cuerpo y la mente de los deportistas.

Retirada de las finales por equipos e individual del All Around, una evaluación médica determinará si la gimnasta texana puede disputar las finales por aparatos de los días 1, 2 y 3 de agosto.