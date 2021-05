CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día antes de viajar a Europa para formar parte en el serial de Copas del Planeta de Gimnasia de Trampolín, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) notificó a la gimnasta Dafne Navarro que no pagará todos sus costos a lo largo de su estancia en Italia y en Portugal.

La gimnasta tapatía, número 13 en el top mundial, busca su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, razón por la que va a deber competir el 2 de junio en Italia y el 23 en Portugal.

El emprendimiento aprobado por la Conade era que después de la primera rivalidad Navarro se trasladara a Portugal y que ahí realizara un campamento para entrenar (del 7 al 22 de junio) en espera de la segunda rivalidad.

De esa forma se evitaría el gasto en el traslado aéreo y que la deportista pase considerablemente más tiempo en aeropuertos y aeroplanos donde podría contagiarse de covid-19.

A pesar de que busca su boleto olímpico, Dafne Navarro no ha recibido la vacuna para el covid-19, en contraste a deportistas de disciplinas no olímpicas o que no van a ir a Tokio y que fueron vacunados a solicitud de la Conade.

Con el cambio de proyectos, ahora deberá regresar a Guadalajara, la localidad donde reside. Sin embargo, las instalaciones donde entrena estarán ocupadas en tanto que las utilizarán para los Juegos Nacionales Conade, de esta manera para ser sede del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística.

El centro del deporte de Jalisco (Code) aceptó ser sede de ambos eventos pues sabía que Dafne Navarro estaría en Europa.

Hace un mes, el Code Jalisco apoyó a Navarro con 70 mil pesos para una gira de tres semanas por USA en la medida en que la Conade le dijo a la deportista que tampoco le daría dinero para eso. Tampoco quiso darle a un fisioterapeuta para que le atienda la fascitis plantar que acusa la gimnasta.