Rita Fátima Rojas, luchadora de la categoría de menos de 50 kilos, relata los óbices que no ha podido superar para llegar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tal como los conflictos que hay entre ella y el presidente de la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, Guillermo Díaz. “Mi virtud es que estoy joven y puedo meditar en más ciclos olímpicos; pero no soy la única”, muestra.

CIUDAD DE MÉXICO (desarrollo).- Estresada, la luchadora Rita Fátima Rojas demandó por distintas vías a su federación una evaluación técnica o, en su caso, una supresión directa para ser incluida en el equipo que asistirá a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, luego de interrumpir su avance tras contagiarse de covid-19. Pero no consiguió respuestas de la asociación civil encabezada por Guillermo Díaz.

Hoy, esta deportista, quien ostentó el título nacional en 2018, 2019 y 2020, antes del coronavirus, en este momento está formalmente fuera del período olímpico, si bien su historia de desavenencias con el titular de la Federación Mexicana de Luchas Socias (Femela) empezó antes de los Juegos Panamericanos Lima 2019, rivalidad de la que también fue descartada.

En esta ocasión, Rojas procuró seducir a la Femela sobre que ha podido haber logrado su propósito en el Campeonato Nacional, realizado en Guadalajara en el mes de marzo último, clasificatorio para el mundial preolímpico que sucedió en Bulgaria del 6 al 9 de mayo del presente año, para definir los billetes para Tokyo 2020.

Sin embargo, en vísperas del mencionado selectivo nacional de Guadalajara, la deportista se realizó la prueba de SARS-CoV-2 y salió efectiva en tres oportunidades. Por ello renunció de formar parte.

Fátima es una especialista en la categoría de menos de 50 kilos, y es una parte del programa Élite en el Centro del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), surgido hace un par de años y medio con el propósito de impulsar a los atletas de alto desempeño y garantizar su participación en competencias nacionales y también internacionales.

Por medio de un oficio, que el titular de la Asociación de Luchas Asociadas de Querétaro, Jorge Olvera González, turnó al presidente de la Femela el 8 de abril pasado, la deportista originaria del Estado de México y que representa a Querétaro, solicitó a su federación una evaluación técnica o, en su caso, una eliminación directa contra la ganadora de tal selectivo.

En el escrito, Olvera enseña que pide “esa eliminatoria, en la medida en que la deportista fue elegida para ayudar al Campeonato Nacional clasificatorio durante 2020, pero que por cuestiones de la pandemia no ha podido efectuarse en la fecha establecida y fue pospuesto un año. Al provocarse este suceso se convocó al Campeonato Nacional 2021, celebrado en Guadalajara en el mes de marzo”.

Olvera repitió que “al tratarse de una situación que no está al cargo de nadie, se pide la eliminatoria, ya que fue campeona nacional 2018, 2019 y 2020, quinto lugar en el Campeonato Panamericano Preolímpico y tercer localización en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Por lo que pensamos que la deportista merece la oportunidad de buscar la plaza olímpica para Tokyo”.

En la época de abril pasado, Fátima Rojas, medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, usó su cuenta oficial de Twitter para regentar un mensaje al Comité Olímpico Mexicano y exponerle que está en su derecho a ser incluida en el desarrollo olímpico, caso de que permanezca “una anomalía o abuso de autoridad”.

En una larga nota, solicita ayuda a los individuos para hacer llegar su apremiante situación. “Como la mayoría sabe, yo conformaba la selección que buscaba la clasificación para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 ”.

Después de subir al podio en Barranquilla 2018, a fines de 2019 sucedió el primer selectivo para formar el representativo que procuraría las plazas a Tokio 2020. Fátima acabó tercera. Luego ocupó el primer sitio del nacional tras imponerse a sus contrincantes en el mes de febrero de 2020.

“Gané el torneo y se convocó a una elección, en tanto que en el anterior selectivo quedé tercero y en el reciente logré el primer rincón. Por eso participé en una eliminatoria, que también terminé en primero y logré el derecho al Preolímpico Panamericano, donde terminé en el quinto lugar.”

Un correo electrónico

En entrevista con Proceso, Fátima Rojas cuenta que después de dar positivo al coronavirus le avisó al presidente de la federación, Guillermo Díaz, quien –según con la luchadora– le solicitó un documento donde aspecto la situación y que incluyese los resultados de las pruebas de covid-19.

El Indereq logró lo propio. Sin embargo, la atleta y el solicitado del programa Élite de tal instituto, Félix Capilla, acusan al presidente de la Femela de no responder a sus peticiones. “Nunca nos respondieron el mail”, señalan cada quien por su cuenta.

Fátima mantiene que envió en tiempo y forma el trabajo y las pruebas pedidas por el presidente de la federación, como consta en una imagen de pantalla con fecha 9 de abril del presente año. Sin embargo, “la federación le informó a mi asociación que no le llegó el archivo. Eso es patraña por el hecho de que revisé mi correo y verdaderamente sí le llegó”, alega.

Consciente de que perdió su período olímpico Tokyo 2020, Rojas asegura: “El beneficio que tengo es que soy joven, tengo 22 años y puedo buscar considerablemente más ciclos olímpicos, pero no soy la única, tengo dos hermanas que vienen en el proceso. Es alarmante por el hecho de que no hay claridad en los procesos de selección”.

Rita Fátima y Carlos López, representantes de Querétaro, no fueron considerados por la Femela en la última parte del período olímpico. Solo Samuel Gurría fue convocado al preolímpico de Bulgaria “de manera especial, sin notificación al centro”, refiere Capilla.

En entrevista, Capilla califica la situación del presidente de la referida asociación civil como una ofensa “a la investidura del sistema deportivo nacional y a los principios que tienen que regir al deporte, por romper la comunicación formal o informal con los hechos de los institutos”.

Cree que “es un entorno nacional que no ofrece seguridad. Los institutos del deporte de los estados hacemos lo señalado para respaldar con recursos a todos los deportistas. Pero en el momento en que llegamos al instante en el que tienen la posibilidad de alcanzar los procesos en escojas, nos encontramos en despoblado, donde los criterios de los directivos, la carencia de comunicación y acciones nos dejan fuera de todas y cada una esas inversiones”.

El propósito del programa Élite, agrega, es que ningún deportista queretano se quede sin competir por carecer de elementos. “Entonces, si llegamos a la culminación de los métodos y –las federaciones– deciden no llevarlos y tampoco les reportan a los institutos, ¿Cómo justificamos esas inversiones en la parte de viajes, viáticos y múltiples cosas, si ya no le dan el rastreo?”.

De esa manera, refiere el funcionario, se pone en duda la viabilidad de invertir en los atletas de alto rendimiento.

–¿En la situacion de Fátima Rojas, no hubo un proceso transparente?

–En un caso de esta forma sí hubo el desarrollo de clasificación. Rita Fátima no asistió por el hecho de que dio positivo a covid-19. De ahí que pedimos la evaluación técnica. Es la parte donde ya no hay el avance de transparencia de continuidad. Por poner un ejemplo, de la asistencia de los deportistas al preolímpico de Bulgaria.

“Volvimos a requerirle a Guillermo Díaz una información de los deportistas que eran sujetos de formar parte, como Samuel Gurría y Carlos López, por el hecho de que cuando compitieron en el (Campeonato Panamericano) preolímpico se acordó que los primeros sitios irían a buscar el pase en el preolímpico de Bulgaria. De repente se vinieron las datas y no los inscribieron, salvo a Samuel. A la pura hora no lo anotaron sin explicación”, acusa Capilla.

El inconveniente está, añade, en que la federación nunca responde a los requerimientos de información.

“Yo no tengo la culpa”

Entrevistado el martes 4, el presidente de la Femela, Guillermo Díaz, se deslinda del caso sin nombrar siquiera a la deportista por su nombre. “En las redes sociales ella afirma que la excluí de los Juegos Olímpicos. Yo no quité ni puse a completamente absolutamente nadie. Sencillamente ella no ha podido formar parte” en el selectivo de Guadalajara.

Aun pone en duda que Rita Fátima se haya contagiado de covid-19 porque, dice, no le consta que de esta forma haya sido desde el momento en que “no tengo el documento (de las pruebas efectuadas). El que diga que me los mandaron no es la forma, pero vamos a sospechar que así mismo haya sido, tampoco ha habido otra rivalidad a fin de que afirme que la excluí”.

Antes, la luchadora compartió a este semanario una imagen de pantalla del envío de un correo a la cuenta del presidente de la Femela, el 8 de abril último, pero el receptor lo niega.

“No tengo en mis manos un archivo, por el hecho de que de otro modo ella tendría un acuse de recibo, en contraste a los demás deportistas que presentaron su documentación ”

Frente a la insistencia de que la deportista reitera que sí mandó en tiempo y forma la documentación, Díaz responde: “Sé que lo inquietudes, pero es palabra contra palabra”; aparte de esto refiere que en el deporte federado o en temas formales “tiene que haber un acuse de recibo, aunque sea por correo. Eso no sucedió, y sí te puedo garantizar que su entrenador, Bernardo Olvera, me lo comunicó de manera verbal, algo que todavía no lo puedo opinar. Yo también puedo opinar que no quiso competir por temor a perder, o algo de este modo. También lo puedo entender así”.

–¿Procura decir que los métodos no fueron los adecuados?

–No, pues supone que asimismo debió haberlo entregado su médico o el médico del instituto, como lo hacen todos los otros atletas en el instante en que se enferman o lesionan.

“La cuestión es que en el calendario teníamos programados dos torneos clasificatorios, siempre y cuando las condiciones lo dejaran. Pudimos efectuar uno en Guadalajara, donde no asistió ella, pero tampoco fue la única que no participó por covid-19. En su categoría senior fueron 2 atletas, entre ellas Mariana Díaz y Brandon Díaz, quien no asistió por lesión y se encuentra dentro de los escogidos mucho más fuertes de siempre.

“Ella, al no formar parte, se suponía que hubiera un segundo hecho nacional, que no se ha podido llevar a cabo. De hecho solicitamos que se hiciera en Querétaro, tal como en múltiples estados, pero por la cuestión de la pandemia no se pudo llevar a cabo. Se terminó el tiempo y ella no participó por esa razón. Ya no hubo un segundo selectivo y nosotros estamos a disposición de las datas límite de inscripción que fija la federación en el mundo entero”, apunta Díaz.

–¿Usted se siente responsable por la situación?

–Claro que no, pues no la quité ni he quitado a nadie. No es la única que no participó por cuestión de coronavirus Ella no se encontraba elegida ya que no luchó. No es mi culpa que no haya participado.

Falso dopaje

Guillermo Díaz también habló sobre las indisciplinas en que, asegura, incurrió Rojas. “Fué echada y amonestada de múltiples competencias por exceso de crueldad que no dejan las reglas de la pelea: araña y muerde a las contricantes. Inclusive, en este momento que recuerdo, en 2018 dio positivo en un control antidopaje después de los Juegos Centroamericanos.”

El presidente de la Femela no recuerda el nombre de la sustancia que arrojó el examen de la deportista. “Entonces se hizo otra prueba en la Conade y se ha podido subsanar esa parte”, agrega.

–¿Por qué se ocultó este positivo de la deportista?

–No se ocultó. Simplemente se sometió a la segunda prueba; realizarlo público le correspondía a la multitud responsable. La deportista salió con resultado negativo en la segunda muestra.

En su defensa, Fátima afirma que “fue un malentendido. Salió algo de este modo –positivo– por algún alimento que ingerí en el Centro Nacional de Avance de Talentos De deportes y Prominente Rendimiento. De verdad, él me acompañó a la segunda exhibe. Fuimos a la Conade y se envió una carta en la que se asentó que fue por consumo de carne (contaminada con clembuterol)”.