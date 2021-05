CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Va a ser en el mes de octubre próximo en el instante en que el presidente López Obrador envíe al Senado de la República el nombre del candidato que ocupará la gubernatura del Banco de México. De este modo, al cierre de 2021, López Obrador habrá nombrado a 4 de los cinco correspondientes de la Junta de Gobierno del Banco Central, el organismo autónomo responsable de la política monetaria y de custodiar las reservas internacionales.

“La Junta de Gobierno deberá evaluar para ese instante que todavía es autónoma”, ha dicho un banquero de inversión quien aseguró que, hasta esta época, la autonomía y también independencia del Banco de México prosigue íntegra y que López Obrador está en su derecho, en su prerrogativa y sin atentar contra el Banco de México de proponer o no a su candidato para la gubernatura del Banco de México para la aprobación o rechazo del Senado de la República.

Así, un mes después de que el Banco de México notificó a la Secretaría de Hacienda que durante 2020 no consiguió suficientes recursos para transferir remantes de su operación cambiaria como lo logró hasta 2016, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no apoyará la ratificación de su de hoy gobernador y que va a mandar en el mes de octubre al Senado de la República su iniciativa para elegir a un nuevo titular de la Junta de Gobierno de ese banco.

Y seis meses una vez que el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, encabezó frente al Poder Legislativo la defensa de la autonomía del Centro Central al garantizar que una reforma a la Ley que lo marcha para obligarlo a obtener dólares estadounidenses americanos representaría una seria amenaza para su operación, el presidente López Obrador anunció que el próximo gobernador del Banco de México va a ser un “economista con dimensión habitual, muy partidario de la economía moral”.

Y añadió: “Va a ser un economista de bastante prestigio. Un profesional que va a efectuar los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera y de haber trabajado en un área relacionada con el manejo de las finanzas”.

Un día antes de comunicar que no apoyaría a Díaz de León para un segundo intérvalo de tiempo, López Obrador solicitó mayor transparencia y asimismo información sobre el manejo de las reservas de todo el mundo: “Por ejemplo, si son reservas de sobra de 190 mil millones de dólares americanos americanos, sería esencial entender quién maneja esas reservas y cuánto se cobra por el manejo de esas reservas”, dijo el Jefe del Ejecutivo quien además destacó que el Banco de México decidió no transferir remanentes a su administración como sí lo logró hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El gobernante también aseguró que, más allá de que se debe respetar la autonomía del Banco de México por el hecho de que resulta positivo para la economía, los gobernantes del Instituto Central no tienen la posibilidad de ni deben estimar como una “clase de casta divina”. Ha dicho, además, que el Banco de México no ve con positivos puntos de vistas a su administración. Para el presidente López Obrador, Díaz de León es un funcionario cercano al ex- titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, quien también fue candidato por el PRI a la Presidencia de la República, tal como de Luis Videgaray.

Gestión y relevo de Díaz de León

La gestión de Alejandro Díaz de León en el Banco de México también decidió que la Dirección Jurídica de ese Centro Central interpusiese una controversia constitucional frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en defensa de su autonomía para detallar salarios y remuneraciones una vez que la Ley Federal de Retribuciones de Servidores Públicos fijó ciertos halles a los ingresos de sus mandatarios. A pesar de ello, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió de forma facultativa cambiar los tabuladores de percepciones del personal del banco para no confrontarse con las disposiciones presupuestales que limitan el ingreso de mandatarios públicos a la remuneración que siente el jefe del Ejecutivo. La Dirección Jurídica del Banco de México inició la disputa para seguir fijando los límites ante el Poder Ejecutivo de la autonomía del banco central.

Díaz de León dejará, sin embargo, su puesto en la Junta de Gobierno del Banco de México en la mitad de una abierta confrontación con el gobierno que encabeza López Obrador y se convertirá en el primer gobernador del Centro Central que no va a ser ratificado momentáneamente periodo de tiempo tras la reforma constitucional de 1997 que le dio su autonomía. Tanto Guillermo Ortiz como Agustín Carstens fueron ratificados.

El parágrafo séptimo del artículo 28 constitucional prevé que la multitud a cuyo cargo esté la conducción del Banco serán designadas por periodos escalonados para asegurar la autonomía de sus funcionalidades. La Ley del Banco de México detalla que los periodos en los que los miembros de la Junta de Gobierno fungirán como integrantes de exactamente exactamente la misma serán escalonados. El periodo de tiempo sosprechado para un gobernador del Banco de México es de seis años con la oportunidad de prorrogarlo a propuesta del Jefe del Ejecutivo. El escalonamiento para nombrar a pertenecientes de la Junta de Gobierno busca que ese órgano de gobierno cuente con decisiones informadas sobre el funcionamiento del banco central, pero más que nada la memoria institucional.

En este momento, no obstante, con la salida de Alejandro Díaz de León la Junta de Gobierno tendrá pertenecientes que no habían trabajado antes en el Banco de México y que solo tienen tres años de experiencia, lo que podría representar un riesgo para el seguimiento de esa memoria institucional.

Al interior de la Junta de Gobierno, las afirmaciones del presidente López Obrador provocaron sorpresa pues, dijo un funcionario del Banxico, el presidente López Obrador conoce a la perfección la operación del Banco de México y, por medio de la Secretaría de Hacienda, se le explicaron las razones por las que no hubo remanentes por operación cambiaria. Al cierre de 2020, el género de cambio del peso frente al dólar cerró en escenarios de 19.75, el nivel mucho más bajo desde enero de 2019. Las decisiones cerca de este tema, además, se toman de forma agremiada y tomando en cuenta cada voto al interior de la Junta de Gobierno.

Los probables aspirantes

Hasta esta época, además, el presidente López Obrador propuso al Senado de la República a la mayor parte de los pertenecientes de la Junta de Gobierno, de entre los que podría aparecer la propuesta del gobernante para ocupar la gubernatura del Banco de México.

Según con estudiosos del campo bancario, Gerardo Esquivel, académico del Instituto de México y actual subgobernador del Banco de México, podría integrar la terna para transformarse en el nuevo gobernador del Banco de México ya que justo en el mes de octubre, en el instante en que el presidente López Obrador, envíe la iniciativa al Senado de la República, contaría con el período mínimo de tres años contemplado en la Ley del Banco de México. Además de esto, aun en el momento en que no cuenta con experiencia mínima de cinco años en puestos de alto nivel por haber desarrollado su trayectoria en el campo académico, la Ley del Banco de México prevé la posibilidad de que académicos con reconocimiento en su campo puedan ser seleccionables para ocupar la máxima cartera del Banco de México.

El economista Jonathan Heath asimismo cumple con los requisitos para ser candidato a este cargo aparte de tener un amplio conocimiento de la memoria histórica del Banco de México. Heath, además, fue un crítico acérrimo desde sus ocasiones como analista sin dependencia de la carencia de transparencia en algunas áreas del Banco de México.

El otro candidato que se cuenta es el presente titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrara, quien cumpliría con la descripción que dio el presidente López Obrador: “Va a ser un economista de mucho prestigio. Un profesional que va a realizar los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera y de haber trabajado en un área relacionada con el manejo de las finanzas”.