Casi media parta de los escogidos tiene menos de 39 años. Las solicitantes tuvieron muchos votos que en algunas regiones debieron ceder sus cupos para mantener, del revés, la paridad de género. Una lista formada en el menor tiempo por personas identificadas con las manifestaciones de octubre de 2019 se convirtió en la sorpresa electoral. En fin, los desenlaces electorales alteraron totalmente el mapa político: emulando a Los Presos, en este “baile de los que sobran”, estos se han tomado el salón.

La victoria de una heroína improbable del estallido popular, la ‘Tía Pikachu’, se transformó en el más destacable ejemplo de lo sucedido en las valoraciones para escoger a los pertenecientes de la Convención Constituyente que redactará la novedosa Carta Política de Chile.

Tras el seudónimo está Giovanna Grandón, la conductora de un ómnibus escolar en Santiago que en el mes de octubre de 2019, en el instante en que han comenzado las manifestaciones que derivaron en el desarrollo actual, asistía a las marchas dentro de un enorme traje de plástico amarillo de Pikachu.

Un video de el en que se cae mientras que baila se convirtió en viral. Como es natural sería injusto decir que solo ese tropezón difundido por comunidades la transformó en entre las constituyentes considerablemente más votadas en todo el país. De hecho, Grandón se ha dedicado desde el estallido de 2019 al trabajo habitual en campamentos (de esta forma llaman en Chile a las villas establecidas en terrenos irregulares) y en ollas recurrentes.

Grandón fue entre los semblantes fundadores de ‘La Lista del Pueblo’, la agrupación mucho más triunfadora, con 27 ‘comúnes’. De esa forma, este movimiento sin cúpula conocida se transformó en la tercera fuerza, sobre los partidos de la centro-izquierda tradicional, la exConcertación, que ha gobernado el país en cinco de los últimos siete mandatos. Y lo logró con un presupuesto de campaña de solamente 100 mil dólares americanos y en el menor tiempo.

Rossana Vidal, enfermera, letrada, magister en Bioética y académica, asimismo salió escogida por ‘La Lista del Pueblo’. Su postulación muestra exactamente la variedad de una lista terminada de constituir muy poco antes del cierre de las inscripciones.

Vidal reconoce que conoció recién el día de la inscripción a varios de sus compañeros de pacto, la mayoría dirigentes sociales y vecinales que participaron activamente en las movilizaciones de 2019. A ella la invitaron una semana antes, le mandaron el software y vio que coincidía con lo que ella pensaba.

“La Lista del Pueblo tuvo la aptitud de recoger el sentir reflejado en el 18 de octubre”, asegura. “Somos un grupo humano bastante diverso, pero en nuestras diferencias mantuvimos una situación única que no apostó a impulsar candidaturas particulares”, enseña Vidal.

Ella forma parte de una ONG que trabaja con personas en puerta de inseguridad, principalmente en situación de calle. Dice que defenderá principios como el derecho a la vivienda, a la educación y la salud. “La máxima motivación de La Lista del Pueblo es combatir contra la inequidad y desigualdad popular”.

Rossana Vidal fue elegida como entre las constituyentes en Chile. Es enfermera y abogada de profesión.

Los constituyentes seleccionados tienen una edad promedio de 44 años. La más joven, la comunista Valentina Miranda, tiene 21 años, y prácticamente media parta de los comúnes, menos de 39. Y más allá de que precisamente exactamente la misma en el Congreso los abogados ocuparán, con 59 miembros, la mayor parte de los 155 escaños, también hay once ingenieros, seis cronistas, 2 médicos, 2 científicos, tres estudiantes, 2 actores, dos comadres, 2 veterinarios… una composición sensiblemente más diferente que la del legislativo de hoy.

Además de esto, la Constituyente tendrá otro aspecto trascendental: por vez primera una instancia representativa en Chile incluye escaños reservados para pueblos indígenas. Félix Galleguillos, del pueblo lickan antay, ocupará uno de esos escaños. Tiene 35 años, es ingeniero ambiental y proviene de la comunidad de Taira, un caserío habitado hoy por solo tres familias. Actualmente vive en San Pedro de Atacama, poblado primordial de su pueblo, donde trabaja en una empresa al cargo del relleno sanitario de esa comuna.

Galleguillos piensa resguardar, como entre los puntos principales de la novedosa constitución, el reconocimiento de los pueblos indígenas bajo el término de estado plurinacional. Chile jamás ha reconocido constitucionalmente que hay otras naciones en el territorio, con sus diferencias y peculiaridades culturales.

“Lo primero es la plurinacionalidad y eso trae consigo la inclusión de otras solicitudes como la educación intercultural, la salud. Creemos que hay una coincidencia en múltiples peticiones nuestras con la del resto de la multitud en Chile”.

Félix Galleguillos (a la derecha) ocupará uno de los puestos reservados para los pueblos indígenas de la reunión constituyente en Chile.

El medioambiente y el agua son otros temas prioritarios para los representantes indígenas. Por eso Galleguillos adelanta que “con el equipo de trabajo comenzamos a tomar contacto con los demás representantes de pueblo originarios, pero asimismo con otros comúnes de la región con los que disponemos puntos en concordancia”. En esas otras naciones están los mapuche, rapanui, selknam, etcétera.

Para Galleguillos, que los desenlaces de la elección castiguen a los partidos habituales “es esperanzador, porque la parte más dura de este país no va a tener el tercio de representantes que le permitiría vetar algunas propuestas. Aparte de esto existen varios campos de independientes que convergen con lo que quieren los pueblos originarios”.

Los desenlaces han generado una sensación de promesa en los campos mucho más de izquierda y progresistas; miedos en economistas y empresarios (la bolsa de Santiago sufrió una fuerte caída) y un cuidadoso pero ilusionado escepticismo en investigadores y académicos.

Para Francis Espinoza, de la Universidad Católica del Norte y doctora en Ciencias Políticas y Relaciones De todo el mundo, la baja participación, menor al 50 por ciento pese a los dos días de valoraciones, asimismo debe verse en el análisis.

“Hay una crisis de la democracia representativa, con altos escenarios de abstención. Asimismo hay una crisis de la política clásico que es la que se sostiene en los partidos. Hay un duro golpe incrementado por la pandemia, al modelo neoliberal. Y se puede agregar que hay otro golpe a la gestión del presidente Sebastián Piñera”.

Según Espinoza, Chile semeja haberse movido a la izquierda. “Era más homogéneo políticamente. Siempre ha habido muchas personas de izquierda, pero una mucho más moderada. Ahora mismo se movió más la brújula al radical”. Según ella, el trabajo territorial de los grupos más radicales resultó escencial.

“Paradójicamente, es similar a eso que logró en algún instante la UDI (partido de derecha que en los noventa se transformó en uno de los considerablemente más votados). En el desarrollo de hoy, quienes consiguieron captar las pretensiones y expectativas de la ciudadanía tenían un voto seguro”.

La analista sostiene que hay que aguardar de qué forma se marchan creando las discusiones. “Los temas valóricos e ideológicos asimismo serán más peleados. El derecho a propiedad podría ser una discusión fuerte, ya que es base del modelo neoliberal. De qué forma se ejercitarán algunos derechos asimismo será una parte de la discusión y no va a ser fácil de resolver, por ejemplo, el derecho a la vivienda o al agua. Ahí habrá mucho lobby, mucha presión del empresariado, serán discusiones complicadas y también deberán integrar criterios económicos y profesionales”.

Según investigadores, entre las discusiones que se darán en el instante de redactar la nueva consitución es cómo se ejercerán ciertos derechos básicos.

Más allá de que serán discusiones bien bien difíciles, para Espinoza este “es un desarrollo atrayente, pues alén de todo, es institucionalizado, transparente y con una composición muy variada, a diferencia de otros procesos menos con transparencia. Los medios han ayudado harto en esto, al enseñar el perfil de quienes compondrán la convención”.

Francisco Gatica, analista político de la corporación Corbiobio, coincide en que los temas vinculados con la propiedad privada y la definición de un nuevo Estado dominarán la agenda. “Nos encontramos vivenciando el paso de una Constitución muy centrada en el mercado o otra donde el Estado tendría un papel activo“.

Por su parte, advierte que la votación del fin de semana mostró que los partidos detallan “una crisis estructural en Chile. Estos tienen una composición atrofiada, enormemente centralista que no captaron virtuosamente a los liderazgos jóvenes. Sus proposiciones se alejan de los desafíos claves socios a medioambiente, igualdad habitual y espacial, cambio técnico, por nombrar ciertos. Lo que vimos en la Constituyente fue precisamente la urgencia de esa pluralidad”.

"Estamos presenciando el paso de una Constitución muy centrada en el mercado o otra donde el Estado tendría un papel activo", señala el analista chileno Francisco Gatica.

Gatica mantiene que será un avance desafiante y no falto de discusiones complejas, a pesar de que la izquierda teóricamente domina mucho más de 2 tercios de la convención. “El desempeño de la asamblea estará expuesta a presiones: habrá elijas de presidentes, surgimiento de nuevos liderazgos, entre otros causantes. Pensamos que los independientes están mucho más cercanos a una agenda progresista, pero no conocemos de qué forma se marchan a comportar”. No es una sorpresa, ya que antes sobraban: nunca los habían invitado al baile.

*Periodista chileno y integrante de la Red social Periodística CONNECTAS.