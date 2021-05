BOGOT (apro). El disidente de las FARC, Jess Santrich, quien retom las armas en 2019 tras haberse acogido al acuerdo de paz suscrito por esa exguerrilla y el gobierno colombiano, fue abatido el lunes en Venezuela por un comando, detallaron este martes fuentes de organismos de seguridad de Colombia.

La muerte ocurri en situaciones poco visibles, en tanto que oficiales de el intelecto militar colombiana dijeron a medios locales que Santrich haba sido atacado por un grupo armado rival, pero la organizacin del abatido disidente, llamada FARC-Segunda Marquetalia, refut esa versin.

La organizacin confirm la muerte de Santrich a travs de un aviso divulgado en la red, pero asegur que se produjo en una emboscada ejecutada por comandos del Ejrcito de Colombia la tarde del lunes 17 de mayo.

Segn el grupo armado, que se acepta como una organizacin insurrecto y cuya primordial fuente de financiamiento es el narcotrfico y el contrabando de minerales desde territorio venezolano, el ataque ocurri en la serrana del Perij, en Venezuela, cerca de la frontera con Colombia.

El operativo, seal el comunicado, fue por orden directa del presidente colombiano Ivn Duque, y se ocasionó en el momento en que Santrich viajaba en una camioneta que fue atacada con fusiles y granadas.

Cuando Santrich fue abatido, los asesinos le cercenaron el dedo meique de la mano izquierda y fueron recogidos en el lugar en un helicptero de color amarillo que los retorn a Colombia, segn la versin de las FARC-Segunda Marquetalia.

El ministro colombiano de Defensa, Diego Molano, mencionó que la desaparición de Santrich en el vecino pas confirmara que el gobierno venezolano protege en su territorio a narcoterroristas.

Santrich fue una parte del equipo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que negoci la paz con el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santurrones entre 2012 y 2016 en La Habana, e inclusive fue congresista en el instante en que esa exguerrilla se convirti, en 2017, en un partido poltico legal.

En 2018, el exguerrillero fue acusado de violar los acuerdos de paz al negociar un cargamento de cocana con mandados del narcotraficante mexicano Rafael Costoso Quintero, por lo que Santrich fue enviado a prisin con objetivos de extradicin a USA.

En el mes de mayo de 2019, la Jurisdiccin Particular para la Paz (JEP) neg la extradicin y orden la independencia del excomandante insurrecto, quien huy a Venezuela un par de meses despus.

Ese mismo ao, Santrich y asimismo Ivn Mrquez, ex– nmero 2 de las FARC que tambin abandon el acuerdo de paz, se anunciaron en un vídeo en el que anunciaban la creacin de las FARC-Segunda Marquetalia. Este ltimo rincón es donde naci esa insurgencia en 1961.

En un informe con Proceso, en el mes de noviembre de 2017, Santrich, quien fue invidente los ltimos 15 aos de su vida a causa de una nosología degenerante, se refiri a su fama como uno de los más importantes estrategas polticos de las FARC.

Usted es como el Maquiavelo de las FARC? se le pregunt a Santrich.

Es que lo que escribi Maquiavelo en El Prncipe dijo est inspirado en la vida real y se aplica a la vida poltica. No es que comparta lo que hace el Prncipe (las intrigas, las traiciones), sino más bien soy consciente de que as avanza la poltica.

El Prncipe es uno de sus libros de cabecera?

No. De cabecera yo no tengo libros, de cabecera tengo la almohada y una grabadora re, pues normalmente en la madrugada es que a m se me ocurren las cosas, y yo de una vez grabo. Puede ser una poesa, una cancin, una meloda o una reflexin. Pero s, El Prncipe es una gran obra de sobre la poltica, aunque me agrada milésimas de segundo El Arte de la Guerra (el libro de estrategia militar del general y filsofo chino Sun Tsu).

Y le agrada esa funcin de ser el asesor poltico de las FARC?

Me agrada ser parte de las resoluciones, y no como asesor, sino como actor.

Santrich, quien tena 54 aos y cuyo verdadero nombre era Seuxis Paucas Hernndez Solarte, era letrado y licenciado en Educacin y tena una investigación en Historia. Adems, tocaba el sax tenor, la flauta y la armnica, escriba cuentos y poesa, era cantautor y pinta al leo con una tcnica Braille.

En el momento en que le dio la espalda al acuerdo de paz y retom las armas, múltiples polticos de la izquierda colombiana que haban pedido un debido desarrollo por las acusaciones de narcotrfico que encaraba se sintieron traicionados.