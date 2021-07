CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Todos renunciamos. Disculpen las molestias”, fue el letrero que la gerente de un Burger King en Lincoln (Nebraska, Estados Unidos) colgó para denunciar las condiciones laborales de los trabajadores, según indicó a Canal 8 local.

“Nueve empleados de un Burger King en Lincoln dimitieron en bloque este lunes y dejaron un singular mensaje de despedida en el letrero del restaurante”, fue la noticia que comenzó a circular en redes sociales y se volvió viral.

Pero ella dijo al Canal 8 local que quería denunciar la falta de personal y carencia de aire acondicionado en la cocina. Fue respaldada por los trabajadores que se quejaron de las malas condiciones laborales en las que trabajan.

La frase “We all quit. Sorry for the inconvenence” que se leía debajo del letrero de Burger King ya fue retirada y Rachael Flores, la mánager que la puso, fue despedida.

“Es una especie de burla para la dirección. Se puso el viernes antes de que abriéramos y no pensé que se fueran a dar cuenta. Luego se volvió bastante loco en Facebook. Recibí una llamada de mi alta gerencia y me dijeron que tenía que retirarlo”, contó.

Ese mismo día, su jefe le pidió las llaves del establecimiento y la despidió, informó Univisión Noticias.

Desde enero a la fecha, señaló, grandes cantidades de empleados han renunciado por las malas condiciones, pues ni siquiera tienen aire acondicionado, lo que reportó a sus jefes que no hicieron caso a la petición.

Contó que ella fue a dar al hospital por deshidratación cuando la cocina llegó a los 90 grados Fahrenheit y su jefe le contestó que “estaba reaccionando como bebé”.

Kylee Johnson, otra expempleada y amiga de Flores, comentó que el Burger King de Lincoln Nebraska operaba con menos personal con el que debería, sobre todo en la cocina, pues a veces trabajaba con miembros de su equipo que deberían estar de descanso.

Incluso, dijo, llegó a labor 60 horas la semana y que en estos momentos tienen menos personal.

“Después de un McDonald’s de California, ahora es el turno de un Burger King en Nebraska. ‘We all quit’. Cada vez más personas renuncian a su puesto de trabajo por las condiciones y los bajos salarios en tiempos de escasez de mano de obra en la restauración”, indicó un usuario.