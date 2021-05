CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Lara, de 22 años, murió de covid-19 ocho días tras haberse contagiado de coronavirus. Su fotografía, recostada en el pasillo de un hospital en espera de una cama, en Santa Fe, Argentina, fue compartida por sus padres para reflejar lo que ocurre con la pandemia en el país, y se volvió viral en comunidades.

Lara vivía en Promesa, Santa Fe. Era estudiante de Ciencias Veterinarias en la Facultad Nacional de Litoral (UNL) y voluntaria de la organización S.O.S Caballos en esa ciudad. Comenzó con síntomas de covid-19 el 13 de mayo. Padecía una patología preexistente: diabetes.

Sus progenitores, Alejandro y Claudia, la llevaron al centro de salud Protomédico en la provincia, donde la sentaron en una silla de ruedas por el hecho de que no había camas y le diagnosticaron pulmonía bilateral, contó su padre.

Le aplicaron nebulizaciones y la retornaron a su casa para citarla tres días después para un hisopado, pero como se sentía muy mal, sus padres la llevaron al Hospital J.B. Iturraspe, donde se descompensó y debió recostarse en el suelo.

“Ella se sentó muy descompuesta y me decía que se iba a desmayar. Se puso a plañir y la hicieron ingresar a la enfermería, y después otra vez a esperar en un pasillo. Me dijo que se quería acostar y se acomodó en el piso. Yo le pude una chamarra. Esa es la fotografía que circuló”, contó Claudia a Radio Con Vos.

Un médico o enfermero la levantó y se la llevó a la guarda, le administraron oxígeno hasta el día de hoy en que tuvieron una cama para ella y fue internada. El viernes 21 de mayo murió, apuntó Alejandro.

“La gente no entra gracias a eso que pasa. Muchos aseguran que todo lo citado de la nosología es mentira”, comentaron sus padres.

Sus padres eligieron enseñar la imagen para denunciar la carencia de camas en los centros de salud argentinos, pues la chica falleció al paso que esperaba atención médica, no respiraba bien, sentía cansancio y tenía fiebre.

“En el instante en que te toca en carne propia hay que vivirlo y es lo malo que te puede pasar estar en un hospital con un ser querido y no tener una cama o un médico que te asista. Quisiera que lo que nos pasó ayuda para concienciar a la multitud, que esto le puede pasar a alguno”, comentó Alejandro a Info Mercury.

“Se que absolutamente nadie me devolverá a mi hija, pero no deseo que vuelva a pasar absolutamente nadie mucho más por esta situación. De esta forma aguardaba ella ser atendida en el nuevo hospital Iturraspe. Se sentía muy mal y precisaba acostarse. Solicité permiso a fin de que suba a una camilla que se encontraba ahí y no me autorizaron. Entonces se acostó en el piso a aguardar su turno. Una señora que además aguardaba le prestó su campera para taparse.

“Sentí mucha relevancia y por eso tomé la fotografía. Ella era paciente de peligro, ligado de insulina desde los 10 años. Veníamos del protomédico con un positivo de covid-19 y neumonía bilateral. Lo anuncié desde un inicio y ni siquiera tuvieron algo de los pies en el suelo y empatía.

“Los médicos la vieron ahí tirada y la miraron como ‘bicho extraño’ y no la hicieron pasar hasta el momento en que tocó su turno. Y ni hablar, de las 0 horas que pasó en la guarda. Fue todo muy injusto. Falta de solidaridad, profesionalismo y empatía”, escribió Claudia en su cuenta de Fb.