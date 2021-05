CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En Argentina, un hombre grabó el instante en que su expareja, una mujer, lo golpea en su casa. Captó con su celular en el momento en que le lanza manotazos a la cara y si bien él le dijo que tiene una orden de restricción y le advirtió que al violarla podría seguir a la prisión, a la mujer parece no importarle.

“Me rompió el vidrio del coche. Me prosigue pegando, está en mi casa. Tenía una orden de alejamiento y no tenía por qué razón pasar para aquí. Yo no le he pegado. Miren de qué forma me pega”, comentó a la cámara.

De pronto, la mujer tomó del pelo al hombre y le susurro algo al oído, pero él le comentó que podría ir presa por violar la orden de alejamiento: “No te importa irte presa, para qué exactamente cruzas para aquí”, le advirtió, pero ella lo sigue agrediendo y también le muerde el brazo.

No obstante, después se escuchó al hombre mencionarle: “Yo te charlé por la buena, pero no deseaste”.

La mujer mencionó que tiene grabada la llamada que le logró el hombre, al paso que aumentaba las agresiones y los jaloneos, mientras que él grabó todo.

Entre las reacciones en comunidades, cuyo vídeo se volvió viral, varios critican a la mujer, otros hablan de a la poca visibilidad de la violencia que padecen los hombres por la una parte de sus parejas y unos mucho más fueron mofas de hombres contra el agredido.

“Concuerdo, la crueldad no tiene género. Esa Ley 348 le da un abanico de opciones a las mujeres de condenar al hombre antes de comprobar su ‘culpabilidad’ si la tuviera y victimizando a la mujer sin revisar lo opuesto. La mujer asimismo golpea, mata y chantajea”.

“Incluso, he leído un comentario que, con lo que he entendido (se encontraba en portugués) que afirmaba que no sabía quién era pero que le gusta ver de qué manera una mujer golpea ferozmente a un hombre. Esta gente tiene un grave problema”.

“Si cierto, ya estoy agotado de esa mamada de que si una mujer golpea a un hombre se mofan del hombre y hasta comentan que se lo merecía, pero si un hombre golpea a una mujer, enorme indignación. Pinche sociedad doble ética hipócrita. Ambas violencias han de ser del mismo modo condenables”, indicó otro usuario.