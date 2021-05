MADRID (EUROPA PRESS).- La investigación interna lanzada por la BBC sobre las circunstancias que rodearon la entrevista televisada concedida en 1995 por la princesa Diana, donde reconoció sus problemas maritales, concluyó que no se cumplieron “los estándares de integridad y transparencia” en la preparación de precisamente la misma, como venía denunciando la familia.

Prácticamente 23 millones de personas vieron el programa, en el que Lady Di, como se la conocía popularmente, pronunció la oración “éramos tres en este matrimonio”, en referencia a la relación que venían sosteniendo su aún marido, el príncipe Carlos, y Camila Parker.

Las ocasiones en que se gestó esta entrevista, concedida al periodista Martin Bashir, fueron fundamento recurrente de protestas por parte de la familia Spencer y su entorno, que aun intentaron en balde que fuera la Policía quien examinara los hechos y no solamente la BBC a nivel interno.

El hermano de la princesa Diana, Earl Spencer, siempre y en todo instante ha sostenido que Bashir engañó para conseguir la entrevista, aduciendo por poner un ejemplo que le enseñó extractos bancarios falsos con la intención de ganarse su confianza y que le presentara a su hermana.

Tras el rechazo del frente policial, afirmado en el tercer mes del año, quedaba por entender los desenlaces de la auditoría de la cadena, que encargó al ‘lord’ John Dyson que examinara los documentos de la temporada y entrevistase a quienes pudieran estar implicadas.

Dyson determinó que precisamente Bashir enseñó los extractos falsos y que engañó sobre ello a la dirección de la BBC. El informe establece que el relato del periodista sobre lo ocurrido en 1995 es “increíble, poco fiable y en ciertos casos falso”.

Bashir solicitó perdón por la utilización de documentación falsa, pero se mostró “enormemente orgulloso de la entrevista”. Según él, los controvertidos extractos “no influyeron en lo más mínimo en la resolución personal de la princesa Diana de otorgar la entrevista”, algo que bajo su criterio también quedaría acreditado en los documentos entregados a Dyson.

Las excusas de la BBC

Según los resultados de la investigación, la BBC “no cumplió los estándares de integridad y transparencia que son su sello de identidad”. El directivo general de la cadena, Tim Davie, reconoció que “el desarrollo para conseguir la entrevista estuvo muy lejos de lo que el público está en su derecho a aguardarse”, razón por la cual solicitó perdón.

“Si bien la BBC no puede regresar atrás tras una cuarta parte de siglo, tenemos la posibilidad de pedir un perdón terminado y también incondicional”, dijo Davie, quien lamentó no solo las situaciones en sí de la entrevista, sino la cadena no hubiese intentado “llegar en el fondo de lo que ocurrió” mucho antes.

La BBC prometió disculparse “directamente” con todas y cada una aquellas personas que se hayan visto perjudicadas de manera directa por las probables irregularidades, más allá de que no ha aclarado quiénes. Asimismo anunció que va a devolver todos y cada uno de los premios recibidos por la entrevista, emitida dentro del programa Panorama.