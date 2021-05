2021-05-22 18:53:50

disco compacto. MADERO, TAMAULIPAS, 22 DE MAYO DE 2021.- Las acciones emprendidas por el Gobierno Federal con la orden de aprehensión contra el Gobernador de Tamaulipas hacen parecer que la política se puede judicializar.

La Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Priístas en México, Montserrat Arcos

Velázquez, en su visita a Localidad Madero mentó que lo que puede comentar sobre esto de este tema,

no es considerablemente más que pedir que se respete el estado de derecho.

«Somos el Partido Innovador Institucional, somos respetuosos de las instituciones, poseemos

que esperar que en todo este tema que pudiera parecer que en algún instante la política se

puede judicializar, en todo este tema prevalezca el estado de derecho y los mexicanos esperamos

eso en todos y cada uno de los lugares».

Al sumarse al recorrido del candidato del PRI a la alcaldía de Ciudad Madero, Adolfo Martínez

Tapia, la también ex- diputada federal manifestó que las mujeres se han empoderado y el día de hoy son

pieza clave en los procesos de campaña.

Expuso de qué forma ejemplo a la secretaria del PRI en Tamaulipas, Mayra Ojeda quien probó su

valía y liderazgo durante su trayectoria política, que el día de hoy la coloca en entre las mujeres con

mayor posicionamiento en Localidad Madero, por lo tanto, asimismo ocupa el primer lugar en la planilla

como regidora.

«Nuestro líder nacional Alejandro Moreno afirma que la fuerza del PRI es la militancia y yo les digo

que el corazón de esa militancia somos las mujeres, nosotras defendemos el voto, llevamos a

cuestas las victorias y asimismo las derrotas, entendemos levantarnos y regresar a ganar».

Llamó a los ciudadanos a que voten por el PRI por solo una razón, pues no bajó el precio del gas,

la luz, la gasolina, les sacaron el seguro habitual, las estancias infantiles, ya no hay Prospera, en este momento

todo ese dinero se vinculó a proyectos innecesarias como el tren maya, una refinería no viable y en un

campo de aviación que no será competitivo.