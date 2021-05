2021-05-24 11:18:15

A diez años de que la federación definiese contar con los filtros caminando de pozo en la Zona Laguna para achicar las mucha cantidad de arsénico en el agua de ingesta, persiste en las comunidades rurales de Francisco I. Madero, San Pedro, Gómez Palacio y Tlahualilo concentraciones de hasta de 500 microgramosde arsénico por litro en pozos o norias.

De ahí procede el líquido que abastece a la ciudadanía en el momento en que no hay agua en la red, por lo que estudiosos consideran que es momento de realizar un nuevo estudio representativo de agua para consumo humano.

Agua con empleo agrícola

La Comarca Lagunera es una zona con actividad ganadera, agrícola, minera y asimismo industrial, se posiciona en el centro-norte de México; está conformada por los estados de Coahuila y Durango y debe su nombre a los cuerpos de agua que se formaban, alimentados por los ríos Nazas y Aguanaval, hasta antes de la construcción de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco según se enseña en el estudio Evaluación Técnico Económica de Cinco Tecnologías para la Remoción de Arsénico realizado por el IMTA con financiamiento del obsoleto Fondo Metropolitano.

Según la Norma “Salud Ambiental, agua para empleo y consumo humano-límites permisibles de calidad y régimen a que debe someterse el agua para su potabilización”, los límites permitidos para el agua de consumo humano son de 25 microgramos de arsénico por litro.

En 2011, la Dejad de Medicina Unidad Torreón levantó un total de 145 muestras en agua de ingesta para comprender los niveles de concentración de arsénico en ocho municipios de la Comarca Lagunera, ellos fueron: Torreón, San Pedro, Viesca, Matamoros, Gómez Palacio, Lerdo y Tlahualio.

Dicho estudio fue efectuado por la Capacitad de Medicina en grupo con MILENIO Laguna y Multimedios y entonces se descubrió que en el ayuntamiento de Torreón, 9 de 21 colonias presentaron escenarios superiores a los permitidos en las colonias Metalúrgica, Zacatecas, Las Luisas, Residencial del Norte, Jardines de California, Rovirosa Wade, Residencial Caminos, ampliación Residencial Caminos y Los Fresnos en donde posteriormente se pusieron, exactamente, los filtros caminando de pozo para achicar las concentraciones.

Filtros caminando de pozo

Desde la visión del investigador Gonzalo García Vargas Integrante de la Sociedad Mexicana de Toxicología y asimismo estudioso de Tiempo Terminado F-3 de la Facultad de Medicina Capacitad Juárez del Estado de Durango, los filtros caminando de pozo que se han venido instalando desde 2011, técnicamente asisten a que las concentraciones de arsénico cumplan con la regla nacional que es de 25 microgramos de arsénico por litro.

El inconveniente ha dicho, es que los organismos operadores causantes de su cuidado casi siempre están en números colorados, y sucede que la infraestructura de los filtros caminando de pozo como tanques, conexiones, instalación se pusieron con financiamiento federal por medio de la Conagua, dependencia que entre sus facultades tiene la obligación de ofrecer agua en bloque, al paso que, la calidad y distribución del líquido es deber de los Sistemas Municipales de Agua y Saneamiento.

“Desde 2011 el resguardo y compromiso de los filtros caminando de pozo para reducir el arsénico es de los organismos operadores, a nivel operativo, hacen todos y cada uno de los que tienen la posibilidad de”, aseveró.

De 2011 a la fecha, no se hizo un muestreo representativo que determine el accionar del metaloide entre los pobladores de la zona. Es un inconveniente complejo dijo, ya que para eficientar el líquido se debe poner la micromedición y progresar las cañerías. Hay una baja eficiencia y eso incrementa el déficit, según el estimado se tiene un promedio de distribución del líquido de apenas un 50 por ciento es decir, medio agua que quita no llega, se fuga.

El inconveniente que está advirtiendo hoy en dia es en las comunidades rurales en tanto que en el momento en que no hay agua de las redes -que es recurrente-, las personas toman el líquido de las norias cuyas concentraciones de arsénico llegan hasta los 500 microgramos de arsénico por litro y como no hay filtros, están tomando agua contaminada, esto sucede en los municipios de Francisco I. Madero, San Pedro, Gómez Palacio y Tlahualilo, al paso que en internet si bien asimismo muestra mucha cantidad estas oscilan entre los 40 a 50 microgramos de arsénico.

Arsénico en el cuerpo humano

El entrevistado también miembro del Sistema Nacional de Investigadores dio a conocer que, la Capacitad de Medicina de la Facultad Juárez del Estado de Durango (UJED) efectuó un muestreo en 2019 en donde se advirtieron elevadas concentraciones de arsénico en la orina de pequeños de preescolar en Gómez Palacio.

Para este estudio, se examinaron 48 muestras en 2 centros educativos de Gómez Palacio, y se observó que en el 67 por ciento de los pequeños presentaron valores por debajo de 35 microgramos de arsénico por litro, y el 33 por ciento sobrante, tuvieron valores superiores, lo que prueba que hay el metaloide en los menores y esto crea una seria preocupación.

García Vargas, quien fue precisamente el investigador a cargo del estudio, aclaró que esto hay que, muy probablemente a el consumo de agua contaminada, y que esto pone bajo riesgo la salud y el desarrollo de la población.

La recomendación del especialista en tema de arsénico para comprender la evolución del metaloide entre la población de la Región, es realizar un programa de supervisión epidemiológica; asimismo es fundamental poner sistemas de tratamiento para reducir el arsénico en el área rural y agrandar la aptitud de la red, terminantemente es un veneno que puede matar de forma lenta.

No se cuenta con un programa de detección de hidroarsenicismo, ni se tiene una estadística real, en tanto que es una nosología que va matando de forma lenta y a veces no se asocian las enfermedades con la exposición al metaloide, de ahí la importancia de que se realice un programa de supervisión epidemiológica de largo alcance en los laguneros.

Torreón: extracción del agua a 250 metros de profundidad

El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Juan José Gómez Hernández, dio a comprender que en Torreón hay 90 pozos de abastecimiento de agua para la localidad y 18 son los que tienen filtros contra arsénico, estos se pusieron solo en los puntos donde se detectaron altas concentraciones del metaloide.

Compartió que en el año de 1950, se bombeaba el agua a 40 metros de hondura; para el año 2000, se hacía a 120 metros y 20 años después, es decir entre el 2020 y 2021 hoy en dia, se realiza la extracción de agua a 250 metros de hondura.

En 20 años, el abatimiento de los pozos se duplicó y la proyección para los próximos 20 años preocupa.

“De proseguir la inclinación, hablamos de un duro inconveniente en la medida en que el metaloide, está en el subsuelo y por supuesto se mezcla con el agua que se extrae”, afirmó.

Filtros se terminan

Por lo que respecta a los filtros a pie de pozo, mentó que la autoridad federal, proyectó la vida útil de exactamente exactamente los mismos a 25 años y con un óptimo precaución se tienen la posibilidad de preservar hasta por mucho más tiempo y ofrecer el mejor servicio.

“Los filtros tienen 10 años de estar operando y se pusieron solo en los pozos en donde se advirtió alta concentración del arsénico. Pero además, toda la red de agua de distribución está interconectada por este motivo, además de los filtros, la concentración del arsénico se marcha diluyendo con las mezclas”.

También, mencionó que a los filtros caminando de pozo, se les da un cuidado precautorio cada seis meses. Desde su visión, la solución sí llega con el Emprendimiento de Agua Saludable para La Laguna.

“Todos deberíamos insistir en que se realice este emprendimiento en tanto que, la Regla Mexicana charla de límites permisibles en el agua de 25 microgramos de arsénico por litro al paso que la internacional es de 10 y el agua de la presa presenta 12 microgramos de arsénico por litro, esto es que prácticamente cumple con el estándar en todo el mundo. Este emprendimiento ahora se tardó bastante, debió comenzar hace 30 años, más allá de que va por buen sendero. Con este proyecto va a haber agua en calidad y cantidad”.

Señaló que las ciudades que mejor distribución del líquido tienen, son las que tiene el agua de las presas y los que mayor problema de polución, las que bombean de las profundidades aparte de esto que ello crea valor fundamental en la medida en que de esta forma, se consume considerablemente más energía.

El desperdicio del líquido también debe evadirse, por ello es que en la administración, se planeó la colocación de un total de 90 mil aparatos de micromedición puesto que este permite supervisar la utilización del líquido.

Para finalizar mencionó que hasta el día de hoy todos y cada uno de los filtros a pie de pozo están operando.

Universidades van a deber de empezar monitoreo

El doctor Javier García Salcedo, coautor del libro Arsénico. Visión Epidemiológica, Ambiental y de Salud y asimismo estudioso ya hace 47 años sobre el metaloide en la Zona, coincide en que es de vital importancia que se realice un examen del agua.

“No se conoce a ciencia cierta cuáles son los pozos de la Región que están fuera de la regla y cuáles los que sí la cumplen de ahí, la relevancia de que instituciones neutrales como universidades efectúen un chequeo del líquido puesto que el mucho más reciente y representativo fue el realizado por la Capacitad de Medicina de Torreón en grupo con Milenio y Multimedios Laguna en el año 2011”.

Mencionó que los organismos operativos de agua (ayuntamiento), manejan monitoreos y la Comisión Nacional del Agua por la parte de la federación, tiene laboratorio concreto para metales pesados y con personas muy capaces.

“Algunas cuestiones a las autoridades que siempre y en todo momento y en todo momento hicimos desde el instante en que han comunicado que se instalarían los filtros caminando de pozo son: ¿De qué forma le hacen para entender cada en el momento en que se cambian los filtros?, ¿Qué hacen con la residualidad de filtros? y verdaderamente ¿Los están cambiando?, ¿Cuánto dura el filtro? y en el instante en que finalize la vida útil ¿Qué se hará?”.

Apuntó que el arsénico se descubre en la orina pero también se obtiene de las uñas del ser humano. Desde su visión, solo el organismo operador de aguas de Torreón estaría realizando lo bastante para el examen del agua que se distribuye no de esta manera el resto de los municipios tal como lo son: San Pedro, Francisco I. Madero, Viesca, Tlahualilo, y sobre Gómez Palacio dijo que lo ignora pero fue ahí donde se colocaron filtros intradomiciliarios de los que no se conoce si prosiguen haciendo un trabajo o no.

Causa de anomalías de la salud fatales

Apunta que un individuo que tenga una predisposición familiar a padecer cáncer de este modo sea de mama, útero, ovarios, colon o próstata y ha consumido agua con arsénico durante largo tiempo exactamente el mismo se detona considerablemente más veloz, por eso la Comarca Lagunera presente los primeros sitios en continuidad de cáncer.

Basado en una publicación de la Revista Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación en el producto “Modificaciones electroneuromiográficas en pacientes con hidroarsenicismo crónico regional endémico en la Comarca Lagunera” se establece que en México, en la región de la Comarca Lagunera se ha detectado este inconveniente ahora hace varias décadas.

Los estudios epidemiológicos han confirmado que en los ayuntamientos de Francisco I. Madero y San Pedro, en Coahuila, tal como en Tlahualilo, Durango, se halló agua de bebida contaminada con arsénico en promedio de 250 microgramos de arsénico por litro produciéndose hidroarsenicismo crónico regional endémico en los pobladores expuestos a lo largo de mucho más de 16 años. Los casos comprobados de afección detallan manifestaciones clásicas de intoxicación crónica por arsénico.

El poblado que desapareció por arsénico

Cuenta que los habitantes de la red social rural de Otzanduri situado en el ayuntamiento de Francisco I. Madero fallecieron o se fueron del sitio ya que tenían concentraciones de 1.5 partes por millón de arsénico en el agua.

“Esta localidad desapareció hace considerablemente más de 20 años, unos murieron otros se vieron obligados a irse, esta localidad se posiciona a un lado del Venado en donde había por lo menos de seis personas por familia con lo que era una población de prácticamente 60 personas; otra localidad que también desapareció es Cuauhtémoc Cárdenas al que le afirmaban el Medio Pulmón”.

