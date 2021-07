Share on Twitter

2021-07-13

Que en las últimas semanas, las giras del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se desarrollan en municipios tamaulipecos gobernados por Morena. En esta ocasión le tocó estar en Matamoros donde, además de su secretario de Bienestar Social Rómulo Garza, estuvo el alcalde Mario López Hernández, para hacer un recorrido por las zonas afectadas por las lluvias.

Que además de conocer las necesidades de las familias perjudicadas por las precipitaciones de hace unos días, acordó con López Hernández remediar la red pluvial. Una semana atrás, García Cabeza de Vaca estuvo en Ciudad Madero, otro de los ayuntamientos en manos del morenismo, para un par de eventos con el munícipe Adrián Oseguera Kernion.

Que Arturo Díez Gutiérrez sostuvo reuniones tanto la noche del lunes como la mañana del martes en Tampico, al encontrarse con jóvenes empresarios de la localidad. El ex alcalde de Ciudad Victoria trae luz verde del líder nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado y del titular interino estatal Gustavo Cárdenas, para recorrer la entidad de cara al 2022.

Que por la mañana, el perfilado a ser el candidato naranja a la gubernatura se encontró con los ex postulantes Carlos Pérez y Daniel Dan, los coordinadores municipales Edgar Treviño y Mauro Reyes, así como dueños de negocios y franquicias en la localidad encabezados por Gustavo Larrea. La siguiente escala de Díez Gutiérrez, se supo, será Nuevo Laredo.

Que no quedan bien parados algunos funcionarios estatales con la película “La Civil” que cuenta la historia de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, la activista tamaulipeca asesinada en San Fernando por los autores de la desaparición y muerte de su hija. Y es que sale a relucir que no recibió apoyo suficiente de las autoridades, de otra forma no habría tenido ese triste final.

Que en medio de la efervescencia que ya se vive por la sucesión gubernamental, Gerardo Peña Flores anunció una gira por todo el territorio tamaulipeco para llevar su versión de la defensa de la soberanía del estado y cacarear los logros de la 64 Legislatura, así como escuchar lo que quiere la gente para incluirlo en la agenda que llevará a la Cámara de Diputados. Por lo visto va en serio su aspiración. _

fuente: www.milenio.com