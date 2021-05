2021-05-19 23:05:14

disco compacto. VICTORIA, TAMAULIPAS, 19 DE MAYO DE 2021.- Después de que un Juez Federal viró orden de aprehensión por presunto lavado de dinero y delincuencia estructurada contra el gobernador de Tamaulipas ( de origen panista), Francisco García Cabeza de Vaca, este mostró su posición a través de un Comunicado en el que no se muestran las leyendas y colores oficiales, solo el logotipo del Estado de Tamaulipas en blanco y negro.

Elaborado con terminología jurídica, en el Comunicado publicado durante la noche por medio de redes sociales por ciertos servidores públicos, el gobernante estatal arguye persecución política por fundamentos electorales, como violación a la presunción de inocencia y a su fuero, advirtiendo que se defenderá del atropello de sus derechos y a la Constitución, torcida para atender antojos personales.

Por deducir de interés de la población tamaulipeca, se reproduce el artículo terminado del Comunicado firmado por Francisco García Cabeza de Vaca, quien lo signa como «Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas».

En visible violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido desarrollo, tengo conocimiento que se ha girado orden de aprehensión en mi contra, más allá de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han preciso que prosigue vigente e intocable la protección que entrega la Constitución General de la República a un gobernador d un Estado libre y soberano.

En reiteradas ocasiones, incluso mediante juicios de amparos, he pedido entender y comparecer a la carpeta de investigación, tal como lo hice a lo largo del procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el Gobierno ( debe ser Cámara Baja del Congreso) enderezó perversamente en mi contra.

No me dejaron defenderme. Ahora mismo violentan la resolución de un Congreso Soberano y , peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo Tribunal del país.

Las causas políticos son evidentes .Se emplea la justicia para perseguir y amedrentar a los contrarios y a los ciudadanos críticos a la administración del Gobierno y de su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco ocaso. No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiera difundido en primera instancia por elementos del partido en el Gobierno. Esto solo significa que la resolución de seguir en mi contra se tomó en el Palacio Nacional.

Como lo he hecho desde el momento en que esta andanada política y mediática inició, me defenderé ante estas falsas imputaciones. Estoy siendo consciente de que el piso no es parejo y que la ley fué enterrada por el capricho. La constitución no protege a la persona, sino a la función que un servidor público de manera democrática electo desempeña. Nuestra ley primordial garantiza que la compromiso que otorgan los ciudadanos por medio de las urnas, no sea revertida arbitraria y discrecionalmente para mandar mensajes de miedo o de intimidación.

El pueblo libre y soberano de Tamaulipas me trajo hasta aquí. Defenderé hasta el límite de mis fuerzas su veredicto. Este país no es la Nación de un solo hombre. México nos forma parte a todos.

Francisco García Cabeza de Vaca

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas}.

Hablamos de la situación personal y que muestra como oficial el gobernador tamaulipeco, sin desconocer la confrontación que mantiene con el Gobierno Federal, que por medio de la Cámara de Integrantes del congreso de los diputados y a petición de la Fiscalía General de la República, abrió y otorgó un proceso de desafuero, mismo que no homologó el Congreso Local, explicando quebranto al producto 111 de la Constitución.

La confrontación jurídica prosigue y las partes han intensificado las acciones que a su juicio proceden.

Seguiremos comunicando no solo de las posiciones políticas y jurídicas, sino de las acciones legales que tomen las partes.