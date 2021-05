MÉRIDA, Yuc. (apro).- “Claro que no. Quien esté libre de culpas que arroje la primera piedra ”, respondió Clemente Julián Cano Chan, candidato de Morena a la alcaldía de Chumayel, a la versión que circuló en medios nacionales sobre sus teóricos antecedentes penales en USA.

“Qué mala onda; explicado de otra forma, qué buena onda. Es una propaganda gratis, es bueno para el concejo”, expresó en escaso tiempo entrevista telefónica con la corresponsal, que “con todo respeto” cortó en el instante en que se le insistió que aclarara la situación.

“Si fuera yo culpable no estaría conversando con usted en estos instantes”, ha dicho.

–Dicen las notas periodísticas que estuvo usted preso por entrar ilegalmente a USA y por tráfico de drogas. Que en 2020 un juez le concedió la libertad adelantada por buena conducta”, insistió la corresponsal.

–Ooooh, ya que no me afirmaron eso. No puede ser de esta manera –respondió el candidato.

“Antes de nada, la gente que publicaron eso debieron informarse con mucho más certeza”.

Añadió: “Efectivamente, no es requisito personas que tienen dinero pueden realizar con su dinero lo que les plazca. Estamos en un país libre y soberano y por adelantado tienen la oportunidad de decir o hacer de la opinión pública o ¿cómo le puedo mencionar?… su expresión es libre

“No sé si son las expresiones correctas. ¿De qué manera le puedo mencionar? ¿Cómo le dicen ustedes los periodistas? No me viene a la cabeza la palabra adecuada, pero en tanto que uno puede opinar o decir lo que uno realmente piense o quiera, es libre, es imposible censurar. No estamos en Venezuela.

“Yo le respeto mucho sus comentarios, su pregunta, su opinión, muchas gracias”, dijo, y cortó.

De acuerdo con la versión difundida en medios noticiosos, Cano Chan habría estado preso en USA.

El diario Excélsior dio a saber esta mañana que el historial delictivo del candidato morenista incluye un cargo por posesión y tráfico de drogas, además de que múltiples oportunidades fue detenido por la Patrulla Fronteriza cuando intentó entrar al vecino país del norte de forma ilegal.

“Según un estudio oficial público de las autoridades estadunidenses, el 6 de febrero de 2015, al hoy candidato morenista se le acusó de ingresar sin papeles a USA, tal como transportar y traficar drogas, en un caso así cocaína y heroína”, descubrió el medio.

“Julián Cano se declaró culpable frente al juez de Distrito Robert Y también. Jones, quien determinó ingresarlo al penal de Snake River de Oregon, según consta en un fichero del Departamento de Correccionales de Oregón”, añadió.

Citó que “otro informe apunta que tres años antes, el 16 de agosto de 2012, fue detenido por atravesar la frontera sin documentos oficiales”, y añadió que “según con el acta firmada por el magistrado James Metcalf, el hombre de entonces 37 años fue detenido cerca de Lukeville, en Arizona, y se le atribuyó violación al título 8, sección 1235 del Código estadounidense, por lo que tras el desarrollo se le deportó a México”.

Y apuntó que en el expediente de Cano Chan hay 2 antecedentes mucho más por exactamente la misma falta: el 28 septiembre de 2012 y el 5 de mayo de 2014, y que la fiscal de Distrito de Oregón, Amanda Marshall, fue la encargada de sugerir trámite a las dos detenciones.