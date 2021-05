CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León Carrillo de haber aprobado en 2015, una línea de crédito para comprar a sobre precio una red de plantas de fertilizante que favoreció al empresario Alonso Ancira Elizondo y dejó una deuda de mil millones de dólares.

En la charla matinal, el titular del Ejecutivo federal repitió que Díaz de León Carrillo va a ser sustituido en diciembre en el momento en que concluya su periodo de tiempo, se comprometió a respetar la autonomía del Banxico y soltó un mensaje a sus contrarios:

Entonces, consideró que independientemente de “la cuestión legal”, se necesita renovar el Banxico y la idea que va a substituir a Díaz de León Carrillo es un “buen economista” que va a sostener “la estabilidad macroeconómica”.

“Yo no estoy de acuerdo con varios profesionales del gobierno pasado y del periodo de tiempo de tiempo neoliberal porque provocaron bastante daño al país. El que está en este momento de gobernador del Banco de México fue el que aprobó el crédito para la planta de fertilizantes en 2015, unas plantas de fertilizantes que se adquirieron a costes elevadísimos, tenemos por esa operación una deuda de mil millones de dólares americanos americanos”, aseguró el presidente López Obrador.

Entonces, cuestionó la actitud de Díaz de León Carrillo, a quien vinculó directamente con los exsecretarios de Hacienda del gobierno previo, Luis Videgaray Caso José Antonio Meade Kuribreña, enseñando que “si fuesen buenos expertos no hubiesen realizado esas operaciones, esto es, a conocer, ¿de qué manera se justifica eso?”, reprochó el mandatario.

“Escuché, que él solamente llegaba, trabajaba en Hacienda y después lo mandan a Nacional Financiera y llegaba y ya habían hecho la operación, pero a él le tocó firmar el acuerdo. Si se tratase de un técnico bueno, sincero, hubiera inspeccionado la adquisición o el contrato de compraventa, y se hubiese dado cuenta de que era un contrato opuesto al interés público, que era una mala operación y no hubiera firmado, no hubiera recibido”, arremetió el gobernante contra el gobernador de Banxico.

“Un buen servidor público es aquel que afirma: No, esto no está bien”, aseguró el gobernante.

Enseguida, mencionó que la planta de fertilizantes que adquirió Petróleos Mexicanos (Pemex), fue “por consigna” y se trató de un negocio ordenado por gobernantes de prominente nivel en la toma de decisiones.

“Ni modo que la resolución de sugerir el crédito para la adquisición de la planta de fertilizante haya surgido ahí en Nacional Financiera; no, le brindaron la orden de Hacienda y arriba. Bueno, así fue lo de la adquisición de la planta de fertilizante al señor Ancira y en el momento en que llevaron al consejo de Pemex la adquisición hubo un asesor, pienso que Gasca, no sé si Gasca Neri, un consejero que dijo que no estaba en concordancia y quedó asentado, en este momento sí que un voto particular”, señaló el presidente López Obrador.