TOLUCA, Edomex. (avance.com.mx).- Michelle Núñez, aspirante de la coalición Juntos Vamos a hacer Historia a la presidencia municipal de Valle de Bravo, interpuso una demanda frente al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en oposición a los columnistas Raymundo Riva Palacio y Leonardo Kourchenko por presunta crueldad política de género que habrían ejercido mediante sus columnas publicadas el pasado 20 de mayo, en las que, indicó, sin sustento aseguran que su postulación es favorecida por la delincuencia estructurada.

Al ser cuestionada sobre si -como los columnistas aseguran- su candidatura es favorecida por los conjuntos criminales, la morenista aseguró: “no poseemos nada que ver, somos gente de bien, somos gente buena, el pueblo me conoce, tengo una trayectoria cercana a la gente como médico cirujano, realizo labor ya hace varios años, prestando asistencia a las mujeres, a las niñas”.

“Soy cercana a las comunidades, conozco mi pueblo, soy una mujer de bien que trabajó durísimo, sé que la multitud me desea, puedo observarlos a la cara y ellos confían en mí, (el señalamiento) es una bajeza por parte del PRIAN”, mantuvo.

La queja, promovida vía Oficialía de Partes, según explicó la portaestandarte, fue alentada por las acusaciones y ataques directos en contra suya, sin sustento: “difaman y ponen en duda el trabajo limpio que hemos venido realizando. Fuí una mujer transparente, he efectuado una campaña limpia, sin violencia ni descalificaciones; no lo tenemos la posibilidad de tolerar ni aceptar (deseo) pedirles que dejen la guerra sucia, no solo me pone en riesgo como mujer, sino más bien como madre de familia que soy; las acusaciones que hacen son acusaciones muy graves, deberían tener sustento para probarlo”, señaló.

Núñez Ponce consideró que los ataques forman parte de un plan de guerra sucia de la coalición “Va por el Estado de México”, de la que la velocista Zudikey Rodríguez es aspirante, debido a que la coalición de Morena con el Partido del Trabajo (PT) y Nueva Coalición local (NAEM) encabeza las opciones electorales hasta con 18 puntos de virtud.

“El PRIAN toma medias agobiadas para proseguir en el poder (los señalamientos) son una vil guerra sucia, que fué verdaderamente fuerte desde 2018. Seguimos de pie, con la frente en alto, probando que las cosas se tienen la oportunidad de realizar bien”, dijo.

Sobre su contrincante, que al decir de los columnistas fue “levantada” por teóricos correspondientes de La Familia Michoacana para advertirle que debía retirarse de la contienda, Michelle Núñez señaló que solo sabe, por un vídeo que Rodríguez publicó, que está bien, lo que también a ella le alegra. La deportista además entabló demanda frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), si bien no aportó detalles.

En lo que se refiere a la inseguridad en el municipio y la región sur de la entidad, la abanderada de Morena resaltó que ese tema debe aclararlo el presidente municipal, Mauricio Osorio, y también se le debería cuestionar al gobernador Alfredo del Mazo.