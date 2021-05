CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la conferencia matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador se exhibió el audio donde presuntamente el empresario Claudio X. González Guajardo comunica que el propósito de la oposición es tener mayoría en el Congreso de la Unión para supervisar el presupuesto federal y evitar reformas constitucionales.

Un reportero aseguró que las declaraciones del primordial creador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvieron rincón el pasado 28 de abril, durante una asamblea de Sí por México, agrupación de diferentes asociaciones que se han proclamado abiertamente en contra del gobierno federal.

“Pero sería increíble, y aquí es donde viene la tarea para todos nosotros, que perdiesen lo que tiene por nombre la mayoría fácil, o sea, que no tuvieran el 50 por ciento de los miembros del congreso de los diputados, ya que si no tienen el 50 por ciento de los miembros del congreso de los diputados, estimados amigos, entonces, ya no tienen la posibilidad de pasar, olvídense de un cambio a la Constitución, no tienen la posibilidad de hacer un cambio legal a cualquier ley. Y, por otra parte, el presupuesto, que es prerrogativa de la Cámara de Diputados, quedaría en manos de la oposición”, se escucha en el vídeo publicado.

Al respecto, el titular del Ejecutivo federal aseguró que el propósito de González Guajardo y su organización es tener la mayoría en la Cámara de Miembros del congreso de los diputados en las próximas elijas del próximo 6 de junio.

“La Cámara de Miembros del congreso de los diputados tiene como facultad única la aprobación del presupuesto y no desean que el presupuesto se destine a apoyar a los pobres. Y no estoy inventando nada, en el momento en que se hizo una reforma al artículo 4º constitucional, que mandamos un concepto a fin de que la pensión a los ancianos, la pensión a pequeñas, a pequeños con discapacidad, las becas para alumnos de familias humildes y la atención médica y los fármacos, fueran gratis, votaron en contra en la Cámara de Miembros del congreso de los miembros del congreso de los diputados los que pertenecen a este bloque”, expresó el presidente.

Y mucho más: “Están en oposición a las pensiones a los adultos mayores, están en contra de las becas, están contra el Sembrando Vida; están contra el Jóvenes Creando el Futuro, dicen que para qué exactamente se les está apoyando a los ‘ninis’, pues esa es la concepción de ellos. Por eso hablo de que son conservadores, ya que ese es el pensamiento que viene desde el porfiriato, de no ayudar con el presupuesto público a los pobres, ellos son incondicionales del libre mercado”.

El grupo de Claudio X. González –abundó– piensa que “el Estado es nada más para ellos” o que el gobierno ha de ser útil para asegurar el orden y darles comodidades a los inversionistas, nacionales o extranjeros.

“De ahí que, en el momento en que hay una crisis y entran en quiebra bancos o instituciones financieras, los rescatan con el presupuesto público; eso sí lo ven bien, para eso sí emplean al Estado”.

Remató: “Tratándose de contribuir a los pobres, a los necesitados, al pueblo, a eso le llaman populismo o paternalismo, es su concepción”.