CIUDAD DE MXICO (apro). – El prximo sbado 29 de mayo, la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, asistir a una Macro Unidad de Vacunacin de la alcalda Tlalpan para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19, como parte del campo de la poblacin de 50 a 59 aos.

Esta maana, la mandataria local confirm su asistencia: me toca el sbado vacunarme por la letra de mi apellido, con S. Entonces en este momento estar vacunndome el ltimo da de 50 a 59. Tengo 58 aos, el 24 de junio cumplo 59, as que estoy en el margen de esta edad.

A pregunta de la prensa, aadi: voy a ir como cualquier persona ciudadana, con mi registro que tengo impreso y para lograr realizar la fila que me corresponde y vacunarme en el instante que me sea acertado según con mi cita.

Sheinbaum Pardo reconoci que an no le llega el mensaje de texto mensaje de texto con la fecha y el lugar de vacunacin, pero explic la razn, entre risas: la verdad es que me registr apenas antes de ayer. Entonces, viene un segundo registro y ah ya vendr mi mensaje mensaje de texto.

La jefe de gobierno capitalina asistir a recibir la primera dosis de la vacuna después de que tuvo Covid-19, segn lo anunci el 27 de octubre de 2020, y se sostuvo en cuarentena en su casa, con sntomas leves como cefalea, segn declar ella misma.

Según con informacin oficial, la líder es habitante de la alcalda Tlalpan, donde habr 2 Macro Entidades de Vacunacin: la Escuela Nacional Preparatoria nmero 5 de la UNAM, en la colonia Coapa, y el parque de diversiones Six Flags, en Jardines del Ajusco.