COLIMA, Col. (apro).- Si bien hubo siete participantes, el enfrentamiento de contricantes por la gubernatura, realizado esta noche, se convirtió en una confrontación de tres, donde Leoncio Morán Sánchez y Mely Romero Celis, representantes de Movimiento Ciudadano y la coalición PRI-PAN-PRD, cerraron filas contra la aspirante de Morena-Novedosa Coalición, Indira Vizcaíno Silva.

Desde el comienzo del periodo de campañas, la aspirante morenista ha encabezado las indagaciones de intención del voto, mientras que Romero Celis y Morán Sánchez se han disputado el segundo lugar; en cuarto hace aparición el candidato del PVEM, Virgilio Mendoza Amezcua, y las tres últimas posiciones son ocupadas por las solicitantes de Fuerza por México, Claudia Yáñez Centeno; Partido del Trabajo, Aurora Cruz; y Redes Sociales Progresistas, Evangelina Bañuelos Rodríguez.

A tono con el contenido belicoso que ha manejado a lo largo de su campaña contra Indira Vizcaíno, el presente alcalde de Colima con licencia, Leoncio Morán, abrió casi todas sus intervenciones preguntando a la aspirante de Morena si trabajó para el gobierno priista de José Ignacio Peralta Sánchez, donde fungió como asesora de Avance Habitual de 2016 a 2017.

Así también, al emprender cada tema, dirigiéndose a cada ámbito, el abanderado propuso que los colimenses solo tienen 2 sopas: la aspirante “priista disfrazada de Morena” o él mismo, que ha dicho haber gobernado “con honestidad”.

Por su parte, la exsenadora Mely Romero enfocó la mayoría de sus críticas, entre otras cosas, al manejo de programas del gobierno federal, lugar desde el que lanzó sus cuestionamientos a Indira Vizcaíno, quien antes de ser aspirante fue encargada en Colima de planes sociales del gobierno del Andrés Manuel López Obrador.

“Indira, no nos desees engañar, respeta a la ciudadanía; aumentaron la pensión de los jubilados, sí, pero les sacaron el Seguro Popular. ¿De dónde consideras que abonan el día de hoy sus medicinas, tratamientos, consultas médicas y más?”, recriminó Mely Romero.

Así asimismo, la priista echó en cara a Indira Vizcaíno que ella avaló la supresión de programas del campo: “Fuiste diputada federal, fuiste organizadora de delegaciones federales y entonces no alzaste la voz para proteger a Colima, eso verdaderamente indigna”.

Si bien no respondió en todos los casos, Indira Vizcaíno sí devolvió ciertos golpes a sus contendientes. En alusión a Leoncio Morán ha dicho:

“Él, Leoncio, considera que todos son de su condición. Decía mi abuelo: ‘cuando el diablito reza es que engañarte desea’. Lamento tu actitud, sin propuestas y agresiva. Pero comprendo tu desesperación; qué frustrante ha de ser para un macho que quien gobierne en Colima será una mujer. No es la primera oportunidad que le haces el trabajo sucio al PRIAN; en 4 oportunidades te han enviado como su usado para eludir la alternancia y ahora mismo les vas a fallar. Qué irónico, al tiempo que tú vas a perder por cuarta vez, la Cuarta Transformación llegará a Colima”.

Y para la aspirante de la coalición “Va por Colima” además tuvo: “Mely, si bien navegues con bandera de inocente, deberías de argumentar las indagaciones que tienes atentos en el instante en que fuiste subsecretaria de Enrique Peña Nieto. Tú representas la corrupción de los gobiernos del PRIAN, la multitud no olvida lo que ustedes representan en la crónica de Colima. Eres parte de la mafia del poder, de la que a propósito no te has dado cuenta que asimismo eres víctima. Tú y Leoncio no se fatigan de engañar, en el momento en que sus partidos votaron en contra de asegurar la protección de la salud de la multitud, contra el Centro del Confort, contra la pensión por discapacidad, la de ancianos y contra el combate a la corrupción. Lo destacado es que ahora se marchan”.

Mely Romero respondió: “Aspirante Indira, tengo 20 años en el servicio público, administré capitales del orden municipal y federal efectivamente, no te bases en chimentos, ahí están auditorías y revisiones oficiales, no hay un solo señalamiento, un solo cuestionamiento hacia mí. Yo no tengo procesos por malversación de fondos”.

Mientras que, Leoncio Morán respondió: “Indira, no te enfurezcas, te lo digo con todo respeto, no te lo tomes personal, decir la verdad, no es crueldad. De nuevo te pregunto: ¿trabajaste en el gobierno de José Ignacio Peralta? ¿Sí o no? Te lo digo con bastante respeto. Votar por Indira no es votar por López Obrador, sino para que el PRI se quede en Colima”.

Así asimismo, Morán apuntó que Indira Vizcaíno es contrincante de la Facultad de Colima y que acabará con su autonomía, en la medida en que Mely Romero expresó su acompañamiento “decidido” a la vivienda de estudios.

Al cerrar, Vizcaíno se dirigió al auditorio: “Hoy fuiste testigo de quiénes son los candidatos de la mafia del poder, da igual el color del que se pinten. Colima, te tengo buenas novedades, ni con sus mentiras ni con su guerra sucia van a evitar que el cambio verdadero llegue. Todos los días crece la promesa en Colima y eso es lo que los tiene enojados y estresados. Entiendo que no consigan sacarme de sus cabezas, hasta en sus investigaciones vamos primeramente”.

El debate, ordenado por el Centro Electoral del Estado (IEE), se realizó en el Teatro Universitario Pedro Torres Ortiz.