CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional para Evitar la Discriminación (Conapred) cree que la situación de violencia y de discriminación contra la población LGBTI+ está en “foco rojo” frente a los altos índices de demandas presentadas frente ese órgano adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob): 182 en lo que va de esta administración, 115 contra particulares y 67 contra servidores públicos, manifestaciones vinculadas por la orientación sexual, la identidad de género y las condiciones de salud de la gente.

En el contexto del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, en entrevista, Irasema Zavaleta, directiva adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del Conapred, advierte que “lo que preocupa es que la presentación de protestas es incesante y porque en la pandemia las violaciones a derechos humanos se exacerban ( ), pues las acciones de las autoridades se enfocan en batallar la pandemia y se desatienden otros temas; la pandemia vino a relucir las deficiencias de las autoridades de todos y cada uno de los escenarios en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos y en concreto en lo que hace referencia al tema de la discriminación”.

Noticias Afines

Según los registros del organismo, más allá de que se han registrado una disminución progresiva de las protestas presentadas en esta administración -en 2018 fueron 99; por año siguiente, 38; en 2020, 35; y 10 en lo que va del año, y que se han instrumentado mecanismos para conseguir protestas, Zavaleta alertó que la disminución “no es esencial”, y que aun podría deberse a las campañas contra la crueldad de género o por visto que “la gente vivan con sus atacantes, lo que puede producir que no estemos registrando exactamente el mismo número de manifestaciones”.

Según los reportes de Conapred, de los 182 expedientes abiertos a solicitud de personas de la población LGBTI en lo que va de esta administración, 182 se derivaron de personas discriminadas por su orientación sexual, 48 por su identidad de género y 12 por su condición de salud.

Según las protestas, los campos de mayor discriminación se dieron en el laboral (66 casos), seguido de los servicios públicos (38) y el vecinal (17), en tanto que las entidades que amontonaron considerablemente más demandas fueron la Localidad de México (63), Estado de México (24) y Jalisco (15).

Zavaleta explicó que la proporción de protestas en esas entidades “es un indicativo de dónde se encuentra el foco rojo, pero también debe ver con la consistencia poblacional, que tienen mayores escenarios académicos, que conocen los mecanismos de quejas en el Conapred”.

La funcionaria alertó sobre la falta de precisión sobre el número de personas que corresponden a la población LBGTI que fueron víctimas de delitos graves, gracias a que no hay una tipificación específica para los delitos de odio relacionados con la identidad de género.

“La población LGBTI está expuesta a distintos géneros de delitos, entre ellos homicidio y desapariciones, pero tenemos contrariedad para tener esa información pues la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la Charla Nacional de Procuradores no la están sistematizando con ese aspecto, por visto que no coinciden los modelos penales, puede ser que en alguna entidad federativa se considere la orientación sexual como una situación específica y en otra entidad no, ese es el gran problema”, aceptó Zavaleta.

Sin embargo, reconoció que hay organizaciones que han alertado sobre la gravedad de los crímenes en oposición a esta población, datos que fueron retomados por Conapred del el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de la Fundación Arcoíris, que ha registrado “al menos 113 asesinatos o desapariciones en el país de personas lesbianas, gay, bisexuales o trans” de 2020 a la fecha, como la organización Letra S que tiene un registro de 473 homicidos contra esta población de 2013 a 2018,

La gobernante apostilló que “es un problema de fondo que supone la atención urgente a todos los escenarios de gobierno, federal, estatal y municipal, ya que se precisa mayor impulso de inclusión en espacios laborales, en espacios educativos, cuestiones contundentes de persecución de delitos contra la población LGBTI y de administración de justicia entre otros muchos”.

Irasema Zavaleta concluyó que en el contexto de la Día Nacional de la Riña contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el llamado del Conapred es “reiterar que las autoridades trabajemos en conjunto para asegurar el derecho a la identidad de género, conocida en el Plan Nacional de Avance, el Plan Nacional de Derechos Humanos y próximamente en el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, que contempla acciones para atender toda clase de crueldad por prioridad sexual”.