CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscal General de Justicia de la Localidad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, avisó que el luchador “El Vikingo Einar” fue liberado, debido a que las lesiones que ocasionó al niño de cinco años que aventó al piso el pasado fin de semana en la mitad de una función de lucha libre callejera tardan en sanar menos de 15 días y no merecen privación de la independencia del atacante.

No obstante, dijo que prosigue la investigación para resguardar el interés superior del niño, quien es atendido por el DIF-CDMX.

Los hechos sucedieron la tarde del pasado viernes en la mitad de una función de pelea libre en la colonia Aviación Civil, como parte de un acto de campaña de José Antonio García Cruz, candidato a alcalde en Venustiano Carranza por el partido Escoge.

Este lunes, en videoconferencia, Godoy Ramos mentó que, tras la agresión contra el menor, el luchador fue puesto predisposición del Ministerio Público. Mientras que, el niño fue atendido por personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos Realizados en Agravio de Pequeños, Pequeñas y Jovenes de la FGJCDMX.

“Se le logró la revisión médica, y ciertamente los médicos determinaron que eran lesiones que tardaban en sanar menos de 15 días, esa fue la razón por la que sale esta persona. No obstante, se sigue la investigación. El menor y la familia fueron asimismo atendidos por la Fiscalía y por el DIF, y vamos a continuar en eso porque, en tanto que es el interior (sic) superior de la niñez que debemos seguir protegiendo”, dijo.

La exprocuradora capitalina aclaró que la acción del luchador “no es un delito que merezca privación de la independencia” y que las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días “no son punibles”.

No obstante, añadió, “aquí nosotros estamos haciendo un trabajo a fin de que reciba un castigo, por ser un niño; el interior (sic) superior de la niñez, pero debíamos, que liberarlo en ese momento; pero seguimos trabajando en la carpeta”.

–¿Va a haber algún castigo?, preguntó la prensa.

–Sí, eso es lo que procuramos.

Vídeo viral

El vídeo de los hechos fué viral en las redes sociales.

En el acontecimiento, el pequeño se aproximó al luchador con la única intención de saludarlo, pero se encontró con un “Vikingo” que, después de sostenerlo del brazo, lo lanzó contra el asfalto.

La acción enfervorizó a los vecinos. Instantaneamente, los ayudantes increparon al Vikingo y se provocó un conato de bronca. Y mientras que los paramédicos fueron al menor, las autoridades intervinieron frente a la situación.

Indignados, populares exponentes de la riña libre, entre ellos Psycho Clown y Cibernético, reprobaron la acción de su compañero, y solicitaron a los promotores, como a la afición, poner mayor atención para evitar que, de ahora en adelante, suban al cuadrilátero deportistas “no especialistas” y de escasa preparación.

Un conjunto de luchadores asistió al hogar del menor de edad a sugerir excusas. En defensa de su especialidad, Cibernético aseguró que los profesionales de esta especialidad no pueden aceptar este género de actos que solo manchan la pelea libre.

“La acción no tiene explicación, afecta al niño en la parte sensible, como a la pelea libre. Eso no puede posibilitarse, y de ahí que venimos varias estrellas, como Máscara Sagrada, a prestar disculpas. Varios de los luchadores populares no hacemos eso y queremos que la gente sepa que la pelea libre es un deporte familiar”, expuso Cibernético.