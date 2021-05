El desempleo logró dejar a la familia Moctezuma Rentera su hogar en Guerrero para trabajar en los campos agrcolas de Jalisco, una de las entidades con ms personas desaparecidas en Mxico. En el nuevo destino, Jess, el hijo mayor, fue desaparecido, y la familia, que tuvo que continuar con la ruta de los jornaleros migrantes, hace milagros para buscarlo, sin dinero, y a la distancia.

CIUDAD DE MXICO (apro).- La alarma son a las seis de la maana. Era martes 27 de octubre del 2020. La familia Moctezuma Rentera se preparaba para trabajar bajo el sol de los campos de cultivo de tomate en la red social El Tecun, Jalisco, a milésimas de segundo de 800 kilmetros de su hogar.

Los proyectos, cuenta Yuridia Rentera, eran viajar al da siguiente a Sinaloa para trabajar a lo largo de seis meses en otros campos agrcolas de tomate. Su hijo mayor, Jess, de entonces 20 aos, deba asistir a una cita mdica antes del viaje, por lo que ese da no asisti al trabajo. Yuridia, su pareja y la mayor de sus hijas, pasaron una parte del da cortando tomate y mejorando la mudanza. En la familia hay otras tres hijas, dos de ellas adolescentes, y una nieta de tres aos. Llevar a cabo maletas y cambiarse de casa se haba transformado en una actividad habitual desde haca cuatro aos, en el momento en que dejaron su hogar en Guerrero.

Desde que Jess sali para atender su cita mdica no se comunic con su familia, pero ellas creyeron que era frecuente, sola alejarse. Es mudo, apartado, dice su madre. Al paso de las horas y sin poder contactarlo, Yuridia comenz a preocuparse. A lo largo de la noche se encontraba desesperada, próximamente dejaran Jalisco y de su hijo no haba indicio.

Haca unos cuantos meses que l se haba independizado de la familia, pero viva en una cuarta parte próximo. Su madre sola procurarlo para cerciorarse de que comiera bien y de que no consumiera drogas, ya que antes se haba recuperado de la adiccin al cristal, una sustancia barata que afirma tener energa por múltiples horas, inhibe el apetito y es muy adictiva.

Corriendo me met a su cuarto y mir que estaban sus pertenencias, hasta su cartera, pero vaca. Lo nico que no estaba ah eran sus tenis. Le estuve marque y marque, pero jamás me respondi las llamadas, cuenta Yuridia. Pregunt a la rentera, a los vecinos, a la multitud en los shoppings si lo haban visto, pero absolutamente absolutamente nadie pudo darle informacin.

Esa noche, la familia de Jess lo busc por las calles semidesiertas de El Tecun, algunas con la fortuna del pavimento y otras cuantas en espera, todas salpicadas de lotes baldos y envueltas por el polvo del plano que las rodea. Esas calles detallan la estampa de las comunidades quedadas a mitad de camino: arbustos secos de los que penden bolsas plsticas.

A Jess le complacen los animales y ordear. Es un jóven tranquilo, mudo. Su madre y hermanas lo procuran. Foto: Yuridia Rentera.

Un jóven tranquilo

A Jess la multitud de El Tecun lo perciba como un jóven relajado, no tena amigos ni novia. Yuridia afirma que pocas veces conversaba, pero era alcanzable. No acuda a fiestas ni procuraba litigios, si bien poda ser belicoso si le echaban bronca. La carencia de elementos econmicos en la familia ocasion que estudiara slo hasta quinto ao de primordial. Le gustaba el campo y ordear. Lo que no le gustaba era cultivar tomate, pero en eso trabajaba, le haba prometido a su madre proseguirla, no dejarla sola.

Yuridia lo llama con cario flaquito. Más allá de las adversidades econmicas y familiares, ella ha luchado por sostener a su familia unida, se hace cargo de todos sus hijos, se reconoce a s misma como padre y madre de ellos. Afirma que en el momento en que era nio, Jess presenci ciertos eventos violentos en casa y eso le afect. Se volvi solitario y callado, pero siempre lo tena cerca.

Jess Moctezuma Rentera. Desaparecido el 27 de octubre del 2020 en la comunidad El Tecun, del concejo de Encarnacin de Daz, Jalisco. Crdito: Yuridia Rentera.

Jess Moctezuma Rentera tiene 2 tatuajes, uno en el brazo izquierdo con su nombre, otro en la espalda con el nombre de su madre: Yuridia. Fotografía: Cortesa de la familia.

La ruta de los braceros y las desapariciones

El Tecun es una red social rural del concejo de Encarnacin de Daz situado en los lmites con Lagos de Moreno, en la regin Altos Norte de Jalisco. Esta es una de las zonas con mayor nmero de personas desaparecidas en todo el estado según el Sistema de Informacin sobre Vctimas de Desaparicin en Jalisco (Sisovid). En ese concejo de 53 mil pobladores hay registro de 151 personas desaparecidas, la mayora hombres, segn los datos de la Comisin Nacional de Bsqueda de Personas (CNBP). Ah son desaparecidas 28.4 personas por cada diez mil habitantes.

Para la familia Moctezuma Rentera, ese es un espacio lejos de casa. Yuridia y su familia son del municipio de Ayutla de los Libres, en la costa chica de Guerrero, la cuna del movimiento insurrecto que derroc a Antonio Lpez de Santa Anna, y a donde no van hace milésimas de segundo de un ao. Ayutla es de vegetacin abundante, cascadas y mar; y es tambin un concejo con alto nivel de rezago habitual, donde casi la mitad de las viviendas no posee drenaje y el 26.6% de sus pobladores no puede finalizar la escuela, segn proporciones del Gobierno Federal en 2021. Ah, dice Yuridia, no hay trabajo para las mujeres y ella deba sostener por s sola a sus cinco hijos, de ahí que decidi proseguir la ruta de los braceros migrantes y termin viviendo entre Jalisco y Sinaloa.

La desaparicin de personas en estados diferentes al de su origen, como les ocurri a los Moctezuma Rentera, aade adversidades para las familias que procuran. Muchas veces no tienen contactos, desconocen los sitios que tienen la posibilidad de ser de riesgo y carecen de ayuda, de personas de seguridad que les acompaen. El dinero tambin es una barrera frecuente para buscar, ya que llevarlo a cabo lejos de casa implica el pago de rentas u hospedaje. Los elementos suelen terminarse próximamente.

El primer caso documentado de desaparicin de braceros migrantes en Mxico ocurri en 2010, en el momento en que un autobs con 37 trabajadores, 17 que vienen de Quertaro, 12 de San Luis Potos y personal de la compañía que los transportaba, desapareci al pasar por Tamaulipas para cruzar hacia USA. Hasta esta época, nadie fué localizada.

Un ao despus, en 2011, un autobs que sali desde San Luis de la Paz, Guanajuato, con 22 migrantes dentro, desapareci en su sendero hacia USA. En 2012 la familia de Jos Garca Morales, entre los migrantes que viajaban en ese camin, fue notificada por la entonces Procuradura General de Justicia (PGR): su cuerpo fue encontrado en una de las 47 fosas clandestinas que se encontraron en San Fernando, Tamaulipas. Pasaron diez aos y del resto de los migrantes no se tiene informacin.

Estos no fueron los nicos casos. Paulino Rodrguez Reyes, responsable de atencin a jornaleros migrantes del centro de derechos humanos de la montaa Tlachinollan, cuenta que en 2016 se registr la desaparicin de un joven jornalero de Guerrero que laboraba en los campos agrcolas de Zacatecas; pero después de das fue localizado. Un grupo del delito organizado lo haba secuestrado.

La delincuencia estructurada se lo llev, lo confundieron, despus lo soltaron, dice.

El 24 de abril del 2021, Matusaln Vzquez Tlasmanteco, de 31 aos y originario de Guerrero, desapareci en los campos agrcolas de tomate San Juan, en Sinaloa. En una ficha de bsqueda improvisada por sus familiares se leen algunos de sus datos: piel clara, ojos cafs, un tatuaje en el cuello, otro en el brazo. No fué localizado.

Según Paulino Rodrguez, Guerrero es el primordial estado expulsor de familias de braceros migrantes, viajan a 21 estados del pas. Sinaloa es el principal estado receptor. Tlachinollan ha documentado las condiciones precarias en las que viajan y laboran las familias jornaleras, como la de Yuridia y sus hijos.

Entre las caractersticas de la migracin interna jornalera es que viajan en familia: pap, mam y también hijos. Las condiciones laborales son psimas, sin garantas de prestaciones o derecho a la salud y sin educacin para los hijos. No tienen vacaciones, las mujeres no están en su derecho a la licencia de maternidad y normalmente las compañías no tienen guarderas. Tampoco están en su derecho a la vivienda, las familias tienen que rentar casas en donde habitan hacinadas con tal de hacer llegar gastos y abonar menos, enseña Rodrguez Reyes.

En las empresas para las que laboran, Yuridia, Jess y una de sus hijas se ocupan de plantar la semilla de tomate y en el momento en que comienza la cosecha, bajo altas temperaturas de calor, cortan el fruto. Por cada cubeta de 20 litros llena de tomates les abonan 2.30 pesos. Trabajan de seis a siete horas por semana, con uno de reposo. Para hacer ese trabajo la familia pasa seis meses en Jalisco y seis meses en Sinaloa. No están en su derecho a acumular aos de antigedad ni seguro mdico fuera de los campos.

El peregrinar de Yuridia

La noche en que Jess desapareci, su madre acudi a poner la denuncia por desaparicin en la cabecera municipal de Encarnacin de Daz, pero no se la aceptaron. Le afirmaron que tena que presentarla hasta el da siguiente en el concejo de Lagos de Moreno, a 40 minutos de distancia en vehículo, donde est la delegacin de la Fiscala General de Jalisco, y donde tampoco se la aceptaron enseñando que no tenan servicio.

No ha podido presentarla sino hasta 4 das despus, el 1 de noviembre. Entre el da 2 y 3 de ese mes, a Yuridia le pincharon un dedo para sacarle sangre como exhibe de ADN. Entonces, no recuerda cundo, la Comisin Local de Bsqueda de Jalisco logró una ficha con los datos fsicos de su hijo que fue publicada en comunidades.

Yuridia recuerda que a lo largo de meses un hombre a quien no identifica, estuvo llamndole a Jess, insistiendo en que trabajara con l en algo donde ganara milésimas de segundo dinero. Pero no lo comparti con la Fiscala por miedo a las represalias, tema que algo le pasara a sus hijas.

Le preguntaba de qu era ese trabajo y l deca que no saba, pero que no lo quera realizar. Ese seor le prometa que se iba a hacer rpido de bastante dinero. Mi hijo ahora le haba dicho múltiples ocasiones que no a ese seor, pero no lo dejaba en paz, cuenta.

A Jess le agradan los animales y ordear. Es un muchacho relajado, mudo. Su madre y hermanas lo buscan. Crdito: Yuridia Rentera.

Tras la desaparicin de Jess, la empresa El Eslabn, para la que trabajaban desde hace 4 aos, se neg a actualizarles el contrato que inclua el empleo en Sinaloa.

No nos desearon regresar a recibir. Nos afirmaron que hasta el día de hoy en que aparezca mi hijo nos van a regresar el trabajo, de mientras no quieren compromisos ni inconvenientes, cuenta Yuridia.

Aade que un trabajador popular de la empresa estaba que se encuentra en el instante en que ella recibi una llamada donde le pedan 10 mil pesos en lugar de Jess. Se encontraba dispuesta a hallar el dinero, pero pareca una extorsin.

En ese instante yo tena a la mano slo 2 mil pesos y la persona que me habl me dijo que se los depositara o me iba a echar a mi hijo muerto. En la Fiscala me afirmaron que no depositase por visto que son personas que se aprovechan de lo que uno siente, asegura.

Y as, sin trabajo ni dinero para costearse la vida, Yuridia recorri caminando y en camiones urbanos a lo largo de quince das las calles de El Tecun en pos de Jess. Busc tambin en fraccionamientos y comunidades próximas al pueblo como: El Barranco, Lagunas y Montes. Despus llam a ms de diez centros de rehabilitacin en Aguascalientes, limtrofe de Encarnacin de Daz. Pensaba que más allá de que su hijo por el momento no gaste ninguna substancia, podra haber decidido internarse o alguien lo haba salvado.

A finales de noviembre del 2020 y sin dinero en la bolsa, los Moctezuma Rentera lograron hallar trabajo en otra compañía de cultivo de tomate y viajar hasta Sinaloa. Recorrieron milésimas de segundo de 700 kilmetros.

Jess Moctezuma Rentera tiene 2 tatuajes, uno en el brazo izquierdo con su nombre, otro en la espalda con el nombre de su madre: Yuridia. Crdito: Cortesa de la familia.

Por la falta de dinero y la contrariedad para viajar, Yuridia no pudo regresar a Jalisco. Ella y su familia estn realizando un trabajo en los campos agrcolas de tomate en Sinaloa. Absolutamente nadie ha acudido a comprobar la carpeta de investigacin, no saben qu han hecho las autoridades.

En el momento en que consigue que le contesten en la Fiscala de ese estado le dicen lo mismo que en los ltimos siete meses: no tienen idea nada. Tampoco le dan novedades en la Comisin Local de Bsqueda.

Hay personas que me aseguran que como no somos de El Tecun de ahí que no nos hacen caso. Me imagino a mi hijo con apetito, con fro. No conocemos bastante ah en Jalisco, pero aun as lo vamos a proseguir tratando encontrar, aade.

El 26 de diciembre Jess cumpli 21 aos. No lograron partir un pastel, como habituaban. Para su madre y sus hermanas fue uno de los peores das de su vida.

No tena a mi hijo, ni para ofrecerle un abrazo ni para desearle un feliz cumpleaos. Fueron los peores das. He premeditado en quitarme la vida por visto que siento por la parte interior un mal colosal, escucho la voz de mi hijo, veo sus fotografías, su rostro. Pienso en ese hombre que le llamaba. No me daré por derrotada, debo proseguir buscndolo, es algo muy difcil y muy triste.

*Mnica Cerbn es periodista mexicana freelance y notera de investigacin. Cuenta historias de la regin centro del pas. Se ha experto en derechos humanos, empresas trasnacionales, medio ambiente y corrupcin. Es miembro del emprendimiento www.adondevanlosdesaparecidos.org

adondevanlosdesaparecidos.org/, es un proyecto de investigacin periodstica sobre las lgicas de la desaparicin de personas en Mxico y las luchas emprendidas por sus familiares en bsqueda con una visión de derechos humanos y memoria.