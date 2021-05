CIUDAD DE MÉXICO Familias de mineros muertos en la explosión de una mina en Pasta de Conchos en 2006, que litigan el salve de los cuerpos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmintieron al presidente Andrés Manuel López Obrador de que “a los familiares de los mineros de Pasta de Conchos a todos se les ha atendido”, como lo declaró durante su conferencia matutina.

A unas horas de que el gobernante asegurara que su gobierno ha invertido 2 mil millones de pesos en el rescate de los cuerpos atrapados en la mina, lo que declara que “no hay límite tratándose de garantizar justicia para las víctimas”, pertenecientes de la Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPdC), advirtieron que la mayoría de familiares y peticionarios ante la CIDH fueron excluidos del desarrollo de diálogo a lo largo del litigio, debido a que los representantes del gobierno han definido “arbitrariamente como víctimas únicamente a las viudas”.

La situacion de Pasta de Conchos tiene como peticionarios a mil 100 personas “entre progenitores, mamás, hermanos, hermanas, hijos, hijas, y lógicamente ciertas viudas de los mineros fallecidos y atrapados en la mina”, recordó Cristina Auerbach, directiva de la OFPdC.

Acompañada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la OFPdC asistió en 2010 a la CIDH, organismo que aceptó la situacion para el pleito en el mes de febrero de 2018, por lo que ha correspondido al gobierno de López Obrador negociar con los peticionarios e intercambiar información con la CIDH sobre los adelantos.

En un pronunciamiento emitido el jueves, tras la afirmación del presidente, la OFPdC y el Centro Prodh, señalaron que gracias a que esta administración sólo ha considerado a las viudas como víctimas “en las reuniones, consultas y compromisos hechos por el presidente, la secretaría del Trabajo (Luisa María Alcalde) y el subsecretario de Derechos Humanos (Alejandro Encinas) no se nos permitió estar presentes a los peticionarios ni a las organizaciones acompañantes, tampoco se nos tomó presente como interlocutores”.

Las organizaciones denunciaron que a los peticionarios no se les entregó copia de los estudios que logró el Servicio Geológico Mexicano, pese a que colaboraron en su elaboración, y que se entregaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); tampoco se les dejó el ingreso al acontecimiento presidencial del 26 de octubre en la mina Pasta de Conchos, “a pesar de que se trató de la firma de una comunicación frente a la CIDH”; no se les ha compartido los adelantos anunciados ni se les dio audiencia para “detallar una ruta crítica para la obra de salve” y medidas de no reiteración de hechos similares.

Las organizaciones representantes de los peticionarios insistieron que solicitaron a la CIDH una asamblea de trabajo, “dentro de lo posible presencial y en la mina”, para sugerir seguimiento a los acuerdos, reconociendo a todos los peticionarios en el pleito interamericano, y con esto someter a discusión la iniciativa del Estado mexicano de llegar a “una solución amistosa que cumpla con los estándares interamericanos en temas de reparación integral”.

En el desarrollo en frente de la CIDH los peticionarios denunciaron que la situacion de Pasta de Conchos sigue en la impunidad, “debido a la demora injustificada y a la falta de adecuada diligencia para aclarar y sancionar los hechos sucedidos en torno a la explosión de la mina”; que a considerablemente más de 10 años de los hechos “ningún servidor público fue sancionado penalmente” por la muerte de los 65 mineros, que los restos fatales de 63 personas no han sido salvados y que los familiares de los trabajadores fallecidos no fueron reparados.

En el mes de febrero de 2018, la CIDH determinó aceptar la situacion, al considerar que de comprobarse la responsabilidad del Estado en la fallas de supervisión de la mina, tal como en la faltas a la adecuada diligencia en la investigación de los hechos, en la restauración de los cuerpos y en las reparaciones a los familiares, los hechos “podrían caracterizar una viable violación a los derechos protegidos en los productos 4 (vida), 5 (integridad), 8 garantías judiciales), 25 (protección judicial) y 26 (derechos económicos, sociales y culturales) de la Convención De america”.