CIUDAD DE MÉXICO (apro).– De nuevo, Diego Fernández de Cevallos retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a debatir o a educar las pruebas en contra suya frente a la Fiscalía General de la República (FGR) de haberse beneficiado con millones de pesos desde un convenio que tuvo con el expresidente Vicente Fox antes de que concluyera un juicio con Jugos del Valle.

En una única carta, Fernández de Cevallos mantuvo que el presidente es “cobarde y calumniador”, por visto que decidió no enseñar pruebas en su contra ni discutir con él.

“Si López Obrador fuera un hombre de honor, sus acusaciones estarían sustentadas. No obstante, decidió no encararme, quedando como lo que es: un difamador cobarde”.

En su cuenta de Twiitter, el abogado panista y excandidato presidencial insistió en su reto: “A los ciudadanos lo que les interesa es entender quién es el delincuente: usted o yo, López Obrador”.

Fernández de Cevallos aseguró que no es necesario que el presidente de México lo acuse desde su “púlpito imperial” y demandó que presente frente a la Fiscalía General de la República la demanda pertinente.

“Si fuera usted hombre de honor, su acusación pública estaría ahora acompañada de pruebas que la sustenten. Como no es la situacion, le demando instruir frente a la Fiscalía General de la República la demanda pertinente, a fin de que se integre la carpeta de investigación y se resuelva lo que en Derecho proceda” sentenció el panista.

Esta historia empezó el 7 de mayo, cuando el presidente López Obrador apuntó a Diego Fernández de Cevallos de formar parte de un grupo político que está en su contra y lo acusó de recibir cientos y cientos de millones de pesos cuando era el letrado defensor de la compañía Jugos del Valle y acordó con el gobierno de Vicente Fox llegar a un arreglo antes de finalizar el juicio.

El 12 de mayo, el letrado y excandidato presidencial del PAN retó a un enfrentamiento al presidente López Obrador en Palacio Nacional, y mencionó que si no aceptaba, quedaría como un “difamador cobarde”.

El 13 de mayo, AMLO se negó a recibirlo e ironizó: “No, ya que, ¡ay, nanita!”.

En vez de debater, el presidente le mandó un mensaje a Fernández de Cevallos: “En tanto que es muy sencillo, que aclare, que afirme si es verdad o no que él fue letrado de Jugos del Valle. Que diga si es cierto o no, como aseguran los abogados, que ellos estaban pidiendo, tanto la compañía como el abogado, que les devolviesen el IVA entrando el gobierno de Vicente Fox.

“Que afirme si es cierto o no que, sin que se terminara el juicio, llegaron a un convenio administrativo, sin que se concluyera el proceso. Que afirme si es cierto o no que el acuerdo significó recibir una cantidad enorme de millones de pesos. Que afirme si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados. Que diga si es verdad o no que él empleó sus influencias. Y que nos diga, por último, de cuánto fue el moche, cuánto ganó por ese asunto.

“Únicamente eso. ¿Y en este momento para qué vamos a estar comentando? Es público y conocido que tenemos diferencias”, expresó el gobernante durante su charla de prensa en Palacio Nacional.