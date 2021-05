OAXACA, Oax. (apro).- La Interfaz de Violencia Feminicida de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Igualdad descubrió que los homicidos de mujeres en Oaxaca, en lo que va de 2021, se han cometido con arma, igual que ocurrió en 2020.

La directiva de la asociación civil feminista, Yésica Sánchez Maya, puntualizó que del 1 de enero al 10 de mayo de 2021 documentaron 31 feminicidios, de los que 51.6% se cometieron con armas.

“Nos alarma que no permanezca regulación en esta materia, de dónde vienen las armas, dónde está el registro de quienes las llevan; en otros momentos le hemos demandado al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa que se investigue el crecimiento del empleo de armas de fuego en la entidad y lo vamos a seguir demandando”, dijo.

Añadió: “Las mujeres somos víctimas de feminicidio cualquier ocasión de la vida. No se nos está garantizado el derecho a una vida digna y libre de violencia”.

Con relación a la edad de las víctimas de feminicidio, este año, notificó que la edad mínima ha sido de 15 años y la máxima de 54; en 2020, la edad mínima fue de un año y de 84 la máxima.

“Rara vez se identifica cuál era el vínculo con el feminicida; en 2020 solo nos fue posible advertir 12% del total de los casos, siendo algún familiar, y en 2021 el 10% que se pudo detectar fue el marido o padre de la víctima”, comentó Sánchez Maya.

También reveló que la región del Istmo de Tehuantepec es la que mayor número de feminicidios registró, tanto en 2020 como en 2021.

“El Istmo de Tehuantepec todavía es la región donde considerablemente más feminicidios encontramos; meditamos que la situación para nada ha decrecido, por visto que mientras predominen autoridades que no den atención a la crueldad feminicida, no se impongan sanciones ejemplares para los asesinos y el funcionariado público no realice su trabajo, la crueldad proseguirá”.

Concluyó: “Podemos ver que la inclinación de feminicidios continúa, siguen matando a las mujeres con armas de fuego y a muy temprana edad e inclusive en la vejez, o sea indignante”.