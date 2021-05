TUXTLA GUTIRREZ, Chis. (apro).- El Congreso Nacional Indgena, el Concejo Indgena de Gobierno y el Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional (EZLN) reprobaron las acciones represivas del gobierno de Chiapas en contra de los alumnos, de la Escuela Habitual Rural Mactumatz.

En una misiva desde la plataforma del EZLN, se dijo el día de hoy que una vez milésimas de segundo con lujo de violencia se busca silenciar las justas peticiones de los normalistas. Y que el 18 de mayo el mal gobierno detuvo a 91 normalistas, introduciendo a 74 mujeres estudiantes.

Novedades Similares

stas han denunciado que los cuerpos policiacos represivos las vieron como botn de guerra y las hostigaron sexualmente desnudndolas y manosendolas, fue el mensaje, afirma la misiva.

El CNI-CIG y el EZNL mencionaron que las y los normalistas acusados de estimar que los exmenes que les iban a entrenar sean de manera presencial y no en internet, define que el gobierno no tiene la menor idea de la geografa y situacin poltica y habitual del estado.

Con esta accin, sealaron, los pésimos gobiernos resumen su plan para la educacin del Mxico rural: represin, patrañas y simulacin.

Este domingo, el Colectivo Defensoras de Nasakobajk y el pueblo Zoque protest en el domo del municipio de Chapultenango para manifestar su acompañamiento y repudiar los hechos de crueldad del gobierno del Estado.

Abuelas, mamás, hijas, hermanas, profesores, profesoras y ciertos colectivos del concejo de Chapultenango, marcharon hoy y leyeron un aviso en el que hacen un llamado a los gobiernos estatal y federal a dejar en independencia de manera rápida a todos y cada uno de los estudiantes detenidos.

Sealaron que los jvenes exigen un examen presencial de ingreso a esa escuela a pesar de la situacin de pandemia porque la mayora de los solicitantes son indgenas que no tienen acceso a Internet o no tienen computadora personal o familiar, bastante menos en las comunidades ms lejanas se podran hallar los llamados cibercafs.

Tambin, muchos de los normalistas viven en comunidades donde el servicio de energa elctrica es desequilibrado: no hay un servicio continuo de electricidad con lo que en múltiples oportunidades vieron que muchos solicitantes de sus comunidades no logran entrar a alguna licenciatura porque al momento de llevar a cabo el examen en lnea se corta el servicio de luz, o de chato no tienen alguna PC o con el servicio de Internet que les logre hacer más simple la realizacin de los exmenes de admisin.

Los pobladores zoques sealaron que la zona norte del estado siempre y en todo momento y en todo momento ha vivido en el abandono, son veinta ayuntamientos que no tienen los servicios académicos pblicos suficientes de nivel superior que puedan solucionar la demanda de la poblacin que pide su derecho a la educacin.

Recordaron ciertas promesas de campaa del presidente Lpez Obrador, una de ellas fue el de no criminalizar la queja habitual, no reprimir a todos los que demandaran solicitudes justas para toda la poblacin; otra de ellas es que se acabaran los exmenes de admisin, que habra sitio para todos esos solicitantes a estudiar una licenciatura. “Promesas que hasta hoy no se han cumplido”.