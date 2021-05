CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, exigió a Jorge Hank Rhon una disculpa pública después de que se refiriera Lupita Jones como “basura”.

Moreno Cárdenas consideró “inconcebible que en pleno 2021, en un instante en el que todos debemos ser una parte de la solución”, el candidato del Partido Encuentro Social (PES) a la gubernatura de Baja California “ejercite crueldad política en razón de género” contra la portaestandarte de la coalición Va por México.

En el transcurso de un mitin político el día de ayer, los noteros preguntaron a Hank Rhon si estaría dispuesto a invitar a alguno de sus contricantes a sumarse a su campaña, a lo que respondió: “no, yo no deseo basura”. El notero del Canal 66 insistió: “¿Y a Lupita Jones?” y el candidato expresó: “pues de ahí que, no deseo basura”.

Poco antes, el candidato también expresó un comentario sexista en oposición a la aspirante de Morena, Marina del Pilar Ávila, luego que fuera cuestionado en relación a su posición en las encuestas. “¿De qué forma que arriba de Marina? No jueguen, no la amuelen, estoy casado, entonces tengo 23 hijos. No, no”, declaró.

Moreno Cárdenas comentó que “los asaltos en oposición a las mexicanas atentan contra sus derechos y libertades” y añadió: “No podemos dejar que se violente a ninguna mujer, bastante menos por quienes pretenden conseguir el voto ciudadano. Esas formas de proceder no nos representan ni a los mexicanos ni a los bajacalifornianos”.

“Exigimos que Jorge Hank Rhon exprese una disculpa pública a nuestra candidata Lupita Jones y, exhortamos a las autoridades electorales a tomar las medidas primordiales para sancionar este género de conductas, que en nada abonan a la contienda ni al progreso de nuestro país”, concluyó.