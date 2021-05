La Jaiba Brava juega este sábado el partido de vuelta del Campeón de Campeones de la Liga de Expansión, visita al Tepatitlán, al que venció por 2-0 en el desafío de ida, un marcador que les da cierto margen de maniobra, pero saben que hay que llevar cuidado con el grupo tapatío, ya que el presente monarca ya probó que es grupo con la aptitud de sobreponerse.

Álvaro de la Torre, gerente general del grupo tamaulipeco, reconoció que hay mucha ilusión por ganar el segundo título de la licencia correspondiente a Conjunto Orlegi, pues sería una muestra del avance que tuvo el emprendimiento, que tiene como propósito en un largo plazo, poder el ascenso a Primera División.

“Sin lugar a dudas, ilusionados por esa virtud que obtuvimos, pero contentísimos por el regreso de nuestra afición; teníamos en este momento un año y dos meses aproximadamente que no contábamos con nuestros apasionados en el estadio Tamaulipas, pero ahora regresaron y consiguieron ver a su equipo y con un triunfo, me da la impresión de que mejor no se podía presentar”, comentó.