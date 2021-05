CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber ordenado a la Fiscalía General de la República (FGR), perseguir al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y descubrió que el gobierno estadounidense tiene una investigación abierta contra el gobernante por presunto lavado de dinero

“Lo de Cabeza de Vaca es una cuestión que trata la Fiscalía (General de la República), que es sin dependencia y autónoma, yo no doy normas, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de 2 caras como lo son los conservadores que esa es su doctrina”, expresó el gobernante.

En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador ha dicho:

“Asimismo, yo no puedo, como titular del poder ejecutivo, no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera. Si al gobierno que represento llega un oficio, a fin de que se entienda bien con todas las implicaciones que pueda tener, pues sobre todas y cada una de las cosas está la realidad y la justicia, con independencia de que, si es acertado o judicialmente incorrecto, les vamos a anunciar ahora mismo el trabajo de la embajada estadounidense pidiendo información del señor Cabeza de Vaca por una investigación de un presunto lavado de dinero”, indicó.

Entonces, justificó el hecho enseñando: “Imaginen si este señor (Francisco Javier García Cabeza de Vaca), es detenido en USA ¿De qué manera quedamos nosotros? Como hemos quedado en otros tiempos, como tapaderas y el país de la impunidad”, refirió el gobernante.

Enseguida, dio la orden de exhibir públicamente la carta que envió el gobierno estadounidense, por medio de la embajada en México donde se indica que la agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia llamada Buró Federal de Indagaciones (FBI por sus siglas en ingles), mantiene abierto un caso de “lavado en todo el mundo de activos” que involucra a veinta personas y entidades financieras, entre ellos el gobernador panista de Tamaulipas.

El trabajo del FBI fue dirigido a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF-SHCP), y especialmente solicita información de los pertenecientes de la supuesta red criminal de alcance internacional.

Por ello, el presidente López Obrador rechazó las acusaciones en contra de su gobierno de orquestar una campaña de persecución política con objetivos electorales y mencionó que al exhibir públicamente el trabajo del gobierno estadounidense va a ayudar a aclarar inquietudes sobre esta situación.

Entonces, consideró que el Senado de la República puede declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas y tiene la facultad de nombrar a un gobernador interino mientras se resuelve la situación jurídica de Cabeza de Vaca.