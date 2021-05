CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó este lunes la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar la disputa constitucional contra el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero interpuso un recurso de reclamación al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, para que el máximo tribunal determine si es desechado o turnado a la ponencia de algún ministro.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la SCJN, desechó el pasado viernes la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero de García Cabeza de Vaca.

Esta decisión mantiene el fuero del gobernador, ya que el ministro estableció que las autoridades federales solo tienen la posibilidad de seguir contra García Cabeza de Vaca en el momento en que este concluya su encargo.

González Alcántara resaltó en su acuerdo que el Congreso de Tamaulipas, “en ejercicio de sus atribuciones, tal como dispone el quinto parágrafo del producto 111 constitucional”, decidió no homologar la declaración de procedencia del desafuero que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Con lo que se estima que la determinación impugnada no interfiere materialmente la resolución tomada por el Poder Legislativo de la entidad federativa. Ello es así, más que nada, considerando que nuestro poder actor argumenta no impugnar la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Integrantes del congreso de los diputados, sino más bien únicamente los efectos en teoría pretendidos por la misma, que se señaló no se desprenden de esta”, añadió.

Para González Alcántara Carrancá, el Congreso de Tamaulipas acató la Constitución mexicana “en ejercicio pleno de autonomía” y “procedió como considero que correspondía, decidió no sacar la ‘protección o inmunidad procesal penal’ al gobernador estatal, a quien se le imputa la posible comisión de un delito federal. De momento, se determinó que no se pusiera predisposición de las autoridades federales al titular del Poder Ejecutivo local”.

Por consiguiente, en estas condiciones, indicó, “lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del estado de Tamaulipas por carecer de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, ya que existe la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento penal en el momento en que el servidor público concluya en su cargo”.

En su argumentación, el ministro sostuvo: “Se estima que no existe afectación en la esfera de atribuciones del Poder Legislativo Promovente, ya que para resentir un agravio era indispensable que se hubiera obstaculizado el ejercicio de su campo competencial o que éste se viera mermado, lo que no se desprende del escrito anunciado por el Poder actor ni de los antecedentes por él traídos a cuenta, pues, se insiste, en empleo de sus atribuciones constitucionales, decidió no homologar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”.

En esas condiciones, el ministro estimó que lo procedente era desechar la demanda “por carecer de interés legítimo”, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad.

El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la petición de la FGR de desaforar a García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilegal y estafa fiscal.

Días después, el 10 de mayo, la FGR recibió información que el Departamento de Justicia estadounidense envió respecto de las probables responsabilidades penales del gobernador de Tamaulipas y sus hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, así como empresas similares con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y diferentes operaciones.

La FGR apuntó que, al ser novedosas pruebas que han recibido las autoridades mexicanas, se “integrarán a la carpeta de investigación pertinente”.