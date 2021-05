CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Jalisco turnó a su par de Guerrero la demanda penal contra el artista Mario Bautista, acusado de abusar sexualmente de 4 jóvenes, tres de ellas inferiores.

La situacion fue denunciado en una publicación difundida en el mes de abril del año pasado. Hablamos de 4 seguidoras de Jalisco que el cantante invito a Acapulco, Guerrero, donde habrían ocurrido los hechos.

En su instante, Mario Bautista aseguró que era chimentos, pero la situacion se sostuvo en Jalisco y fue reactivado, en este momento con la solicitud de que prosigan las indagatorias en Guerrero.

La Dirección General en Delitos de Crueldad Contra las Mujeres en Razón de Género y Trata de Personas de la FGE-Jalisco envió a Acapulco la investigación ministerial número D-I/8899/2020, que contiene la demanda contra el supuesto abusador.

En un trabajo fechado el 22 de marzo del presente año, las autoridades ministeriales de Jalisco turnaron el caso debido a que “los hechos se provocaron en la finca marcada con el número 40 de la calle Paraíso, en la colonia Condesa, concejo de Acapulco”.

En el mes de abril del año pasado, Mario Bautista fue acusado de corrupción de inferiores, en el momento en que 4 mujeres, tres de ellas inferiores, presentaron pruebas de que participó en la falsificación de documentos, las engañó y usó drogas.

“No me agrada esto de salir a aclarar cosas que ni siquiera son verdad, por el hecho de que si podría haber sido verdad yo hubiera salido y dado mi cara y hubiera dicho la cagué, pero en el instante en que no es verdad, de ahí que no me quise ni involucrar en el mucho más mínimo sentido”, dijo entonces Bautista.

El cantante y estrella de youtube aseguró que la situacion había sido cerrado ministerialmente e inclusive calificó como “un chisme” las acusaciones.

Sin embargo, el tema siguió en Jalisco, donde la Fiscalia solicitó a su análoga de Guerrero educar a un agente del Ministerio Público Estudioso “llevar a cabo un análisis de las constancias” que tienen dentro la indagatoria.

Bautista debutó formalmente en el medio artístico en 2014 con su sencillo “Ven a bailar”, en 2015 lanzó su segundo sencillo promocional denominado “Si me das tu corazón”, y con el respaldo de una vivienda discográfica presentó su primer álbum de estudio “Aquí estoy”, con 11 temas.