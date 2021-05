CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De octubre de 2019 a la fecha, 72 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entre ellos mandos asignados a las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por ser sorprendidos en el momento en que efectuaban expolies, robos y cohecho contra ciudadanos, avisó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch.

Esas acciones, resaltó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, forman parte de la labor de la SSC “para remover la corrupción, el vínculo de mandos con delincuencia. Es nuestra convicción, nuestro deber. No nos marchamos a echar para atrás en la pelea contra la corrupción. No se tolera ningún vínculo de ningún mando con la delincuencia y no le fallaremos a la ciudadanía”.

Novedades Similares

En videoconferencia, el jefe de la policía capitalina agregó que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en ese mismo transcurso se han cumplimentado 57 órdenes de aprehensión contra uniformados por exactamente los mismos delitos. Añadió que hace mes y medio, también fue detenido “el mando de la alcaldía Venustiano Carranza” por la parte de la SSC.

Además, en lo que va de 2021, en la Unidad de Temas Internos de la SSC se han registrado mil 107 archivos por la posible comisión de algún delito o falta administrativa; se han generado 41 cambios de adscripción y 381 resoluciones por la parte del Consejo de Honor y Justicia; y se han aplicado mil 192 castigos disciplinarios, por servirnos de un ejemplo, arrestos por indisciplina y faltas a su empleo.

García Harfuch destacó que en la policía capitalina “la mayoría” de los elementos actúan de manera adecuada y varios hacen “acciones heroicas todos y cada uno de los días”, pero además hay otros que “actúan de mala fe” y cometen delitos. Y añadió: “no vamos a tolerar agravios o daños en contra de la ciudadanía, ni actos contrarios al código de ética y los valores que rigen a esta Institución”.

Un mando y 13 uniformados, al reclusorio

El titular de la SSC, Omar García Harfuch, destacó 2 casos recientes de detención de 14 policías, entre ellos, un “segundo al mando” del Ámbito Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero que extorsionaron y birlaron a ciudadanos de esa demarcación, tal como de Iztapalapa.

El primero ocurrió en el mes de febrero pasado, en la colonia La Casilda, en Gustavo A. Madero, donde un grupo de policías demandó dinero a una familia para liberar a un individuo detenida y no llevarla al Ministerio Público. Además de esto, mencionó que sustrajeron diferentes elementos de valor y amedrentaron a los familiares.

Después del análisis de las cámaras de supervisión y de trabajos de gabinete y campo, se determinó que 11 hombres y una mujer policías formaron parte de el delito de extorsión y robo. Por este motivo ayer, en coordinación con la FGJCDMX, se cumplieron las órdenes de aprehensión que corresponden y fueron ingresados al Reclusorio Precautorio Varonil y Femenil Oriente, donde se dará rastreo a las indagaciones.

El segundo caso ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, donde, según la demanda ciudadana interpuesta en el último mes del año de 2020, 2 policías exigieron dinero a un automovilista para no presentarlo en oposición al Ministerio Público. El hecho derivó en una carpeta de investigación en la Fiscalía, que logró 2 órdenes de aprehensión y hoy en día los elementos ya están en el reclusorio bajo proceso judicial.

Tras ese corto informe, Sheinbaum Pardo destacó “la relevancia de que se está deteniendo a altos mandos de la Policía. No es únicamente a un policía de bajo rango, sino se está deteniendo a policías de alto rango, a mandos”.

Ello charla, ha dicho, “de que nosotros queremos que la ética siempre y en todo momento esté por enfrente en los mandos de la Policía, y que no se marcha a tolerar el vínculo de la Policía –menos de los altos mandos, de toda la Policía, pero especialmente los altos mandos– con la delincuencia y que no puede accionar un policía como un criminal. Ese es mensaje, y ahí no nos marchamos a echar para atrás”.