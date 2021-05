CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Les pido perdón y lamento bastante estas desgracias no como autoridad sino más bien como persona. Deseo que completamente absolutamente nadie sufra, esa es mi convicción, deseo que absolutamente nadie pierda la vida, pienso que es lo mucho más sublime y sus familiares meritan todo el afecto y cariño”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador frente el caso de la Línea 12 del Metro de la Localidad de México que dejó un saldo de 26 personas fallecidas.

En la charla mañanera, una notera preguntó al gobernante en el instante en que iba a soliciar perdón a las víctimas de la tragedia registrada en la estación Olivos, la noche del pasado lunes 3 al sur oriente de la región más importante de la república mexicana

En contestación, el titular del Ejecutivo federal, quien mentó que no visitaba la zona de desastre pues no es su estilo asistir para tomarse la foto, expresó: “Nada humano me es ajeno”.

Enseguida, ofreció una disculpa a los familiares de las víctimas y pidió perdón por la catástrofe de la Línea 12, argumentando que las autoridades no son superiores a ningún humano.

“No le ofrecemos la espalda al dolor humano”, expresó el presidente López Obrador para rechazar las acusaciones de omisión y también indiferencia de las autoridades de la Localidad de México frente los casos de la gente fallecidas y lesionadas.

Aun, el gobernante aseguró que los enfrentamientos “se magnifican y engañan”, y volvió a negar que el gobierno capitalino no atiende el problema.